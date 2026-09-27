बलरामपुर के कन्हर नदी में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाया
नगर सेना और गोताखोरों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित निकाला. उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2026 at 2:42 PM IST
बलरामपुर: लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं. शनिवार की रात खजूरी गांव के कन्हर नदी में तीन ग्रामीण फंस गए. नदी की तेज धार में फंसे तीनों ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके से सुरक्षित निकाल लिया. नगर सेना के जवान और गोताखोरों की टीम को घंटों रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा. ग्रामीणों को जब सुरक्षित वहां से निकाला गया तब ग्रामीणों की जान में जान आई.
नगर सेना गोताखोरों की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया
बलरामपुर जिले में दो दिनों तक हुई लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं. इसी बीच कोटपाली खजूरी गांव में कन्हर नदी के तेज बहाव में 2 महिलाओं सहित तीन ग्रामीण फंस गए. नदी के आसपास कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो तत्काल पुलिस और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई. जिसके बाद तत्काल पुलिस नगर सेना के गोताखोर सहित जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी में फंसे तीनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
मेहमानी कर वापस लौटने के दौरान नदी के बहाव में फंसे
जानकारी के मुताबिक सरजू चेरवा उसकी पत्नी राजकुमारी और साथ में एक अन्य महिला फुलमनिया तीनों शंकरगढ़ विकासखंड के कोठली गांव से यहां मेहमानी करने के लिए अपने बेटी दामाद के घर पर आए हुए थे. शनिवार को दोपहर में कन्हर नदी को पार कर वापस लौट रहे थे तभी अचानक नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया और तीनों नदी के बहाव में फंस गए.
पुलिस नगर सेना जनप्रतिनिधि और ग्रामीण रहे मौजूद
बलरामपुर जिले में कन्हर नदी में फंसे तीन ग्रामीणों को बचाने के लिए चलाए गए इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बलरामपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह कोतवाली प्रभारी भापेंद्र साहू नगर सेना प्रभारी सहित पुलिस और नगर सेना के जवान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे.
नदी के आसपास रहने वाले इन बातों का रखें ध्यान
बारिश के दिनों में नदी का पानी अचानक से चढ़ता और उतरता है. कई बार बारिश के कुछ घंटो बाद नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है. फिर नदी उससे पहले जहां कहीं से होकर गुजरती है, अगर वहां भी बारिश हुई तो नदी का जलस्तर बढ़ता ही रहता है. कई बार डैम के कैचमेंट एरिया में पानी बढ़ने पर डैम की सुरक्षा के लिहाज से डैम के गेट भी खोले जाते हैं. डैम के गेट खुलने से भी नदी का जलस्तर बढ़ता है. ऐसे वक्त में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और नदी से दूर रहना चाहिए.