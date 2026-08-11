बेटे की चाहत में SDO ने ANM से चोरी कराया बच्चा; गिरफ्तार
परिजनों और सुरक्षाकर्मियों की सूझबूझ से बच्चा चोरी होने से बच गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:20 AM IST
कानपुर: घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजात शिशु को चुराने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बेटे की चाहत में बिजली विभाग के एक एसडीओ (SDO) ने एएनएम को पांच लाख रुपये की सुपारी देकर इस वारदात की साजिश रची थी. परिजनों और सुरक्षाकर्मियों की सूझबूझ से बच्चा चोरी होने से बच गया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया.
बम्हैरी गांव के रहने वाले किसान अवनीश ने बताया कि उनकी पत्नी मंजू को डिलीवरी के लिए 11 मई को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसी शाम उसने एक बेटे को जन्म दिया. रात को करीब 10 बजे एक संदिग्ध महिला खुद को स्टाफ नर्स बताकर जच्चा-बच्चा वार्ड में आई और चेकअप के नाम पर उनके नवजात को गोद में लेकर अचानक बाहर निकल गई. मंजू के तुरंत फोन करने पर वार्ड के बाहर मौजूद पति अवनीश और वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर आरोपी महिला को अस्पताल के गेट के पास ही पकड़ लिया.
महिला ने शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश की. सूचना पर पहुंची घाटमपुर पुलिस को आरोपी ने पहले अपना नाम गीता देवी पति विनोद बताया, फिर बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के अनुवान गांव की रहने वाली बताया. महिला ने कभी खुद को कानपुर का, तो कभी हमीरपुर और बांदा का निवासी बताकर पुलिस को झूठी जानकारियां दी थी. पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि वह पिछले एक हफ्ते के भीतर करीब पांच बार अस्पताल आ चुकी थी और स्टाफ रूम के आसपास चक्कर काटकर वार्ड की रेकी कर रही थी.
पुलिस के अनुसार, एएनएम गीता से कड़ाई से पूछताछ के दौरान इस वारदात के पीछे एक बड़े अधिकारी का हाथ होने का पर्दाफाश हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड हमीरपुर के मौदहा में तैनात बिजली विभाग का एसडीओ आरके वर्मा है, जो मूलरूप से घाटमपुर के सूखापुर गांव का रहने वाला है.
घाटमपुर के एसीपी कृष्णकांत ने मामले ने बताया कि पूछताछ में एसडीओ आरके वर्मा ने यह बात स्वीकार की है कि उसकी दो बेटियां थीं और वह एक बेटा चाहता था. इसी लालसा के चलते उसने देवीपुर में तैनात एएनएम गीता देवी को पांच लाख रुपये की भारी-भरकम रकम का लालच देकर यह बच्चा चोरी करने के लिए तैयार किया था. फिलहाल पुलिस ने एएनएम के एसडीओ को भी गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.
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