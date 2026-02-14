ETV Bharat / state

हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत, परिवार में छाया गम का माहौल

जगदलपुर : भारत में जीवनशैली,अनियमित खानपान और तनाव के कारण हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है. हृदय रोग की चपेट में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी हैं. साल दर साल युवाओं में हृदयाघात के मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है. हार्ट अटैक की वजह से सब डिविजनल ऑफिसर की मौत हुई है. जिसके बाद परिवार में गम का माहौल है.





कैसे हुई घटना ?

बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र के इंदिरा स्टेडियम के पीछे सुबह ह्युंडई की वेन्यू गाड़ी में अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची.शव को अपने कब्जे में लेकर व्यक्ति की जानकारी जुटाने में जुट गई.