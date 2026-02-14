ETV Bharat / state

हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत, परिवार में छाया गम का माहौल

जगदलपुर में एसडीओ की कार के अंदर मौत हो गई. पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जाहिर की.

SDO dies inside car
हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर : भारत में जीवनशैली,अनियमित खानपान और तनाव के कारण हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है. हृदय रोग की चपेट में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी हैं. साल दर साल युवाओं में हृदयाघात के मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है. हार्ट अटैक की वजह से सब डिविजनल ऑफिसर की मौत हुई है. जिसके बाद परिवार में गम का माहौल है.


कैसे हुई घटना ?

बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र के इंदिरा स्टेडियम के पीछे सुबह ह्युंडई की वेन्यू गाड़ी में अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची.शव को अपने कब्जे में लेकर व्यक्ति की जानकारी जुटाने में जुट गई.

SDO dies inside car
हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानकारी में पुलिस ने शव की पहचान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CG-MSC) के एसडीओ शोभाराम देहारी के रूप में की गई. जिसके बाद शव मिलने की जानकारी उनके परिजनों को दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया- माहेश्वर नाग, ASP

हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका

पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रकिया संपन्न होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है.पुलिस के मुताबिक ये घटना शुक्रवार की रात की है. वहीं वाहन की भी जांच पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पुलिस कर रही है.



महाशिवरात्रि पर पंचामृत से करें भोलेनाथ का अभिषेक, घर में हमेशा बनी रहेगी सुख, शांति और समृद्धि

महाशिवरात्रि में राशि अनुसार भगवान शिव का करें अभिषेक, दूर होगी परेशानी, पूरी होंगी मनोकामनाएं

महिला की शिव पर अनोखी आस्था, पति से दोबारा मिलवाने मांगी मन्नत, अब दंडवत यात्रा करके किए दर्शन

TAGGED:

DIES INSIDE CAR DUE TO HEART ATTACK
GRIEF IN FAMILY IN JAGDALPUR
SDO की कार के अंदर मौत
हार्ट अटैक
SDO DIES INSIDE CAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.