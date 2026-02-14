हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत, परिवार में छाया गम का माहौल
जगदलपुर में एसडीओ की कार के अंदर मौत हो गई. पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जाहिर की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 14, 2026 at 7:06 PM IST
जगदलपुर : भारत में जीवनशैली,अनियमित खानपान और तनाव के कारण हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है. हृदय रोग की चपेट में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी हैं. साल दर साल युवाओं में हृदयाघात के मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है. हार्ट अटैक की वजह से सब डिविजनल ऑफिसर की मौत हुई है. जिसके बाद परिवार में गम का माहौल है.
कैसे हुई घटना ?
बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र के इंदिरा स्टेडियम के पीछे सुबह ह्युंडई की वेन्यू गाड़ी में अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची.शव को अपने कब्जे में लेकर व्यक्ति की जानकारी जुटाने में जुट गई.
जानकारी में पुलिस ने शव की पहचान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CG-MSC) के एसडीओ शोभाराम देहारी के रूप में की गई. जिसके बाद शव मिलने की जानकारी उनके परिजनों को दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया- माहेश्वर नाग, ASP
हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका
पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रकिया संपन्न होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है.पुलिस के मुताबिक ये घटना शुक्रवार की रात की है. वहीं वाहन की भी जांच पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पुलिस कर रही है.
