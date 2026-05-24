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कुथाह मेले में 23 माह की नितिका बनी मुख्य अतिथि, 11 माह की उम्र में बाढ़ में खो दिया था पूरा परिवार

कुथाह मेले में नितिका को बनाया मुख्य अतिथि ( ETV Bharat )

सराज: जब भी कुदरत कहर बरपाती है, तो कई परिवारों की खुशियां पलभर में उजड़ जाती हैं. हालांकि इस बीच कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं, जो दर्द के बीच उम्मीद की नई किरण बन जाती हैं. ऐसा ही कुछ भावुक कर देने वाला दृश्य सराज घाटी के जिला स्तरीय कुथाह मेले की सांस्कृतिक संध्या में देखने को मिला, जब प्राकृतिक आपदा में अपने माता-पिता को खो चुकी महज 23 माह की मासूम नितिका को मुख्य अतिथि बनाया गया. जैसे ही नितिका मंच पर पहुंची, पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. दर्शकों की आंखें नम हो गई और माहौल भावुक हो गया. आयोजन समिति ने नन्हीं बच्ची को शॉल, टोपी और उपहार देकर सम्मानित किया. नितिका को देख लोगों की आंखों में आंसू एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने शानदार पहल करते हुए अपना सब कुछ खो चुकी 23 माह की नितिका को सांस्कृतिक संध्या मुख्य अतिथि बनाया. एसडीएम थुनाग ने कहा कि नितिका केवल एक बच्ची नहीं, बल्कि संघर्ष और हौसले की मिसाल है. तनी छोटी उम्र में माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बावजूद उसकी मासूम मुस्कान लोगों को जिंदगी से लड़ने की प्रेरणा दे रही है. इस दौरान कई लोग अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए और महिलाओं एवं बुजुर्गों की आंखों से आंसू छलक पड़े. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि यह सम्मान समाज को यह संदेश देता है कि दुख की घड़ी में पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है. "मासूम नितिका को मुख्य अतिथि बनाने के पीछे कोई खास कारण नहीं है. ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत है, जो थोड़े से दुख या कष्ट मिलने पर हिम्मत हार कर घर बैठ जाते हैं. नितिका ने हम सबको एक संदेश दिया है कि जीवन जीने का नाम है. उम्मीद कभी नहीं हारती है." - संजीत शर्मा, एसडीएम थुनाग