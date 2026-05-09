आगरा में लापरवाह लेखपाल निलंबित, 6 महीने से शिकायतकर्ताओं को लगवा रहा था चक्कर
एसडीएम सचिन सिंह ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:34 AM IST
आगरा: यूपी के आगरा जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय लेखपाल शिवराज सिंह को निलंबित कर दिया. डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर एसडीएम एत्मादपुर सचिन सिंह ने शुक्रवार देर शाम ये कार्रावाई की है. लेखपाल को भूलेख कार्यालय से संबद्ध किया गया है. अचानक हुई कार्रवाई से राजस्व विभाग में खलबली मच गई है. इसके साथ ही एसडीएम सचिन सिंह ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की है.
दरअसल, दो मई को संपूर्ण समाधान दिवस में आगरा डीएम मनीष बंसल एत्मादपुर तहसील मुख्यालय पर गए थे. जहां पर उन्होंने जनता की समस्याएं और शिकायतें सुनी थी, तभी गांव हसनजहांपुर निवासी लाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी. लाल सिंह ने शिकायत में लिखा था कि मौजा यूसुफपुर तहसील एत्मादपुर से संबंधित पत्रावली पर चकबंदी अधिकारी ने 14 मई 2025 को चालान संख्या 437 के माध्यम से तहसीलदार को पत्र भेजकर लेखपाल को अभिलेख और अमलदरामद नक्शे सहित 17 अक्तूबर 2025 को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे.
बताया गया कि संबंधित लेखपाल को कई बार मौखिक, लिखित और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया. इसके साथ ही एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने की बजाय उसे चक्कर लगवाए गए. शिकायत के सामाधान करने में लापरवाही पाने जाने पर एडीएम सचिन सिंह ने काननूगो के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश की है.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि पहले दिन से ही कर्मचारी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. हर हालत में अपने स्तर से शिकायतों का निस्तारण करें. जनता को तत्काल न्याय मिलना चाहिए. गांव हसनजहांपुर के मामले में मालूम चला कि पीड़ित छह माह से परेशान और भटक रहा है. इसलिए, इस मामले में तुरंत जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
किसी भी मामले में पीड़ित को न्याय दिलाना प्राथमिकता में शामिल है. जो कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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