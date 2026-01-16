ETV Bharat / state

निलंबित हो गए नाच देखने वाले SDM साहब, कमिश्नर ने जारी किया आदेश

रायपुर: गरियाबंद जिले के उरमाल इलाके में अश्लील डांस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. अब मैनपुर के SDM तुलसीदास मरकाम को रायपुर संभागीय कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है. इससे पहले वीडियो वायरल होने के बाद गरियाबंद कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मानपुर एसडीएम के पद से हटा दिया था.

जांच रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन: 14 जनवरी 2026 को अपर कलेक्टर गरियाबंद ने अश्लील डांस मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें कहा गया कि कार्यक्रम में अश्लील नृत्य हुआ, एसडीएम ने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती, अश्लील कार्यक्रम रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ पाया गया.

रायपुर संभागीय आयुक्त का फैसला: पहले तो SDM तुलसीदास को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए गरियाबंद जिले में अटैच किया था. जांच रिपोर्ट और असंतोषजनक जवाब के आधार पर अब रायपुर संभागीय आयुक्त एम.डी. कावरे ने SDM तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उन्हें बलौदाबाजार-भाटापारा जिला मुख्यालय कार्यालय से अटैच किया गया है.