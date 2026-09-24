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SIR में नाम काटे जाने के डर को दूर करने के लिय SDM ने लगाए स्पेशल कैंप, कहा-लोगों को घबराने की जरूरत नहीं

ऐसे मामलों में BLA संबंधित मतदाता के घर पहुंचकर नोटिस दे रहे हैं. नोटिस के जरिए मतदाताओं से कहा जा रहा है कि वे निर्धारित समय के भीतर जरूरी जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने रिकॉर्ड में मौजूद कमियों को दूर कराएं. इस पूरी कवायद का मकसद मतदाता सूची से जुड़े रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखना है. साथ ही, पात्र मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में किसी तरह की गलती न रह जाए, इसे भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है.

दरअसल, दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं से फॉर्म भरवाने और उनसे जरूरी दस्तावेज लेने का काम किया गया. अब जमा किए गए फॉर्म और दस्तावेजों की जांच के दौरान जहां भी किसी तरह की कमी या त्रुटि सामने आ रही है, वहां संबंधित मतदाता को इसकी जानकारी दी जा रही है. कुछ मामलों में मतदाता के नाम या स्पेलिंग में गलती सामने आई है, तो कहीं दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अब एक नए चरण में पहुंच गई है. SIR फॉर्म भरने और जमा कराने के बाद अब उन मतदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिनके फॉर्म या दस्तावेजों में किसी तरह की कमी सामने आई है. BLA यानी बूथ लेवल एजेंट घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को नोटिस दे रहे हैं और जरूरी दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है.

कैंप से लोगों को हो रहा है फायदा

एक स्थानीय निवासी मोहसिन ने बताया कि मेरे दादाजी की उमर को लेके कुछ प्रॉब्लम थी, मैं यह आया ओर BLO ने हमें अच्छे से समझाया और हमारी परेशानी को कैंप के माध्यम से सॉल्व किया गया. जब तक हम यहां आयेंगे नहीं तो दुविधा कैसे दूर होगी, इसी वजह से में यहां आया. एक महिला हीना ने बताया कि मेरे पिताजी का SIR में नाम नहीं था, मगर हम यहां आए तो हमें इसका निवारण मिला ओर फॉर्म फिल करवा लिया गया और समाधान किया गया, हम यहां संतुष्ट हैं. ममता नामी एक महिला ने बताया कि में यहां आई और मुझे यहां पूर्ण रूप से इस हियरिंग कैंप में अच्छे से समझाया गया. यहां फॉर्म फिल करके हमारा समाधान किया गया और साथ ही डरने की घबराने की जरूरत नहीं है.

जितेंद्र सैनी BLO सुपरवाइजर (ETV Bharat)

सभी लोगों से किया जा रहा है कॉन्टैक्ट

जितेंद्र सैनी BLO सुपरवाइजर ने कहा कि सभी बीएलओ फील्ड पर जाते है और हर संभव मदद करते है, ताकि फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत न आए. जिसको भी कुछ भी दिक्कत है तो हमारे पास आए और बारह कागजात में से एक भी कागज दिखाए, तुरंत उसको अपडेट करलिया जाएग. अनीश यादव AERO ने बताया कि हमारे इस कैंप में कोई खास भीड़ नहीं है. हमारे सभी बीएलओ घर घर जाके लोगों की परेशानी को सुन रहे है और उनका हल निकाल रहे है. BLO के पास सबके फोन नंबर है, सभी लोगों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है.

एसडीएम विक्रम सिंह ने बताया कि हमारे यहां हियरिंग कैंप लगाए गए है, जिन्हें भी कोई भी दिक्कत है तो वो यहां आए. हमारे BLO पूरी संतुष्टि के साथ उनके परेशानी को दूर कर रहे है और सबसे बड़ी बात इस नोटिस से घबराए नहीं, किसी का नाम नहीं काटा है, फॉर्म में बारह डाक्यूमेंट में से एक भी आप दिखाएंगे तो आपका काम यहां हो जाएगा. घबराने की जरूरत नहीं है.

फिलहाल SIR की प्रक्रिया में फॉर्म जमा होने के बाद दस्तावेजों की जांच और कमियों को दूर कराने का चरण चल रहा है. BLA की ओर से मतदाताओं को नोटिस देकर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे में जिन मतदाताओं को नोटिस मिल रहा है, उनके लिए समय सीमा के भीतर संबंधित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा.

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