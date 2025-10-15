ऋषिकेश AIIMS के पास SDM ने सील किया मेडिकल स्टोर, सामने आई बड़ी लापरवाही, पढ़िये पूरी खबर
दवाईयां बेच रहे मेडिकल स्टोर संचालक का पहले भी लाइसेंस निरस्त हो चुका है. इसके बाद भी वह शटर गिराकर दवा बेच रहा था .
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2025 at 1:10 PM IST
ऋषिकेश: ड्रग लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले मेडिकल स्टोर को उप जिलाधिकारी ने सील कर दिया है. सीलिंग के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक दबंगई भी दिखाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है.
AIIMS के निकट लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी दवाई बेचता हुआ मेडिकल स्टोर संचालक पकड़ा गया है. शटर बंद करके बाहर कर्मचारी दवाइयों के पर्चे लेकर चोरी छिपे से दवाई देते हुए सरकारी कैमरे में कैद हुआ है. एसडीएम और तहसीलदार की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है.
SDM योगेश मेहरा ने बताया स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत की थी कि AIIMS के निकट एक मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस निरस्त हो चुका है. इसके बाद भी वह अपने मेडिकल स्टोर का शटर बंद करके दवाइयां की बिक्री कर रहा है. कुछ कर्मचारी मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे रहते हैं. जहां से ये दवाइयों के पर्चे लेता है. अंदर से कर्मचारी दवाइयां निकाल कर बाहर पकड़ा देता है.
शिकायत के आधार पर मामले में जांच की गई. तहसील के कर्मचारियों को मौके पर भेज कर पुष्टि कराई गई. पुष्टि होने के बाद तहसीलदार के साथ उन्होंने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. जिसमें पाया गया कि दुकान के अंदर भारी मात्रा में दवाइयों का स्टॉक रखा हुआ है. ड्रग विभाग से संपर्क करने पर पता चला कि मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस कई बार सस्पेंड किया गया है. अब लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है. पूछताछ करने पर संचालक ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उल्टा वह प्रशासन की टीम के साथ बहस करने लगा. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को अग्रिम आदेशों तक के लिए सील कर दिया गया है. ड्रग विभाग को भी रिपोर्ट भेज कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.
यह पहली बार नहीं है जब इस जगह पर मेडिकल स्टोर पर कोई कार्रवाई हुई है. इससे पहले भी इसी स्थान पर कार्रवाई हो चुकी है. लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. जिसके कारण एक बार फिर से उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है.
पढे़ं- देहरादून में मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी, कफ सिरप किया गया सील, खरीद और बिक्री पर रोक
पढे़ं- रुद्रप्रयाग में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, कफ सिरपों के सैंपल जांच के लिए भेजे, स्वास्थ्य सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र