नेतरहाट की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, निर्माणाधीन होटल को एसडीएम ने किया सील
नेतरहाट में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. यहां एक निर्माणाधीन होटल को सील कर दिया गया है.
Published : May 21, 2026 at 2:31 PM IST
लातेहार: झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हो रहे छेड़छाड़ के खिलाफ एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने नेतरहाट के प्रोटेक्टेड एरिया में बन रहे एक होटल को सील कर दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में होटल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी. एसडीएम के इस कार्रवाई से नेतरहाट में नियम के विरुद्ध होटल निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है.
कोयल व्यू के पास अवैध निर्माण
दरअसल, लातेहार जिले के महुआडांड़ अनुमंडल के एसडीएम विपिन कुमार दुबे को सूचना मिली थी कि नेतरहाट के कोयल व्यू के पास अवैध रूप से होटल का निर्माण कराया जा रहा है. जबकि यह एरिया प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में चिन्हित है. सूचना मिलने के बाद जब एसडीएम ने नेतरहाट में छापेमारी की तो पाया कि उक्त होटल का निर्माण नियम के विरुद्ध किया जा रहा है. एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया.
पूर्व में भी नोटिस देकर लगाई गयी थी रोक
इधर, इस संबंध में एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि नेतरहाट के प्रोटेक्टेड क्षेत्र कोयल व्यू के पास अवैध रूप से बंबू कॉटेज होटल का निर्माण कराया जा रहा था. मामले में उन्होंने कुछ माह पहले ही नोटिस देकर निर्माण पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद होटल संचालक गुपचुप तरीके से प्रशासनिक आदेश की अवहेलना करते हुए होटल का निर्माण कार्य जारी रखा.
जब इसकी सूचना उन्हें मिली तो एसडीएम होटल का निरीक्षण करने पहुंचे. यहां पाया कि जिस निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया गया था, उस आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य फिर से आरंभ कर दिया गया. एसडीएम ने कहा कि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन का मामला है.
सीएनटी और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन
एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि होटल का संचालक नेतरहाट का निवासी नहीं है. वह गारु का रहने वाला है. यह सीधे तौर पर सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का मामला है. वहीं भारत सरकार पर्यावरण विभाग की अधिसूचना 2638 दिनांक 9 अगस्त 2019 का भी सीधे तौर पर उल्लंघन का मामला है.
उन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर में किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है. यदि कोई स्थानीय व्यक्ति हो तो वह अपने रहने के लिए छोटा घर बन सकता है. इस तरह यहां सीएनटी के साथ-साथ पर्यावरण विभाग के अधिसूचना का भी उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि होटल को सील कर दिया गया है और होटल संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अवैध निर्माण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
नेतरहाट की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने की दिशा में एसडीएम विपिन कुमार दुबे के द्वारा की गई इस कार्रवाई से जहां आम लोगों में प्रसन्नता है, वहीं अवैध निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है. एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने कहा कि नेतरहाट की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ नियम के विरुद्ध छेड़छाड़ करने वाले दोषियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी.
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