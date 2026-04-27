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धार्मिक आयोजनों में 'हर्ष फायरिंग' पर रोक, SDM ने दिए आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

रोहड़ू में धार्मिक समारोह के दौरान हवाई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.

SHIMLA WOMAN DIES IN AERIAL FIRING
धार्मिक आयोजन के दौरान महिला की मौत मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 3:16 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला के रोहड़ू में एक दर्दनाक हादसे ने आस्था के उल्लास को पल भर में चीख-पुकार और मातम में बदल दिया. कई करोड़ की लागत से बना भव्य मंदिर, 14 साल का लंबा इंतजार, हजारों की भीड़ और देवताओं की रस्मों के बीच अचानक एक गोली चलती है और एक 26 साल की महिला मौत हो जाती है. चिड़गांव के कुलगांव में देवता शालू महाराज के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में हुई 'हर्ष फायरिंग' यानी हवाई फायरिंग में एक महिला रितिका को गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस हादसे ने दो मासूमों के सिर से उनकी मां का साया छीन लिया है.

उल्लास के आंगन में गूंजी मातम की चीखें

शिमला जिले का रोहड़ू क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और देव-आस्था के लिए जाना जाता है. वहीं, रविवार-सोमवार की मध्यरात्री को यहां हुई एक घटना ने समूची देवभूमि को शर्मसार कर दिया है. जहां 5 करोड़ रुपए की लागत से बने नक्काशीदार मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का उल्लास था, वहां अब सिर्फ मातम की चीखें हैं. कुलगांव में देवता शालू महाराज के मंदिर उत्सव के दौरान चली एक 'अंधाधुंध' गोली ने न केवल एक महिला की जान ले ली, बल्कि परंपरा के नाम पर होने वाली जानलेवा लापरवाही पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

"कुलगांव में हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पुलिस ने हथियार को भी बरामद कर लिया गया है. इस धार्मिक आयोजन को लेकर पहले ही एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए थे कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग न हो. इसके बावजूद इस घटना का होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है. प्रशासन जन सुरक्षा के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." - धर्मेश रामौत्रा, एसडीएम रोहड़ू

समारोह में हथियार ले जाने पर कैंसिल होगा लाइसेंस

वहीं, एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामौत्रा ने कुलगांव में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हवाई फायरिंग की घटना में एक महिला की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक जताया है. साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध जाकर आग्नेय शस्त्रों (Firearms) का प्रदर्शन करता है, तो उसके हथियार को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए और संबंधित लाइसेंस को निरस्त किया जाए. एसडीएम रोहड़ू ने आम लोगों से भी अपील की है कि धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार साथ न लाएं और न ही उनका प्रयोग करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर न हो.

"थाना चिरगांव के अंतर्गत गांव कुलगांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई गोली चलने की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया. रोहड़ू पुलिस ने कुलगांव मामले में दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. आरोपियों की पहचान रजत सोहता और अमित उर्फ रोहित बापता के रूप में हुई है. पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटनास्थल से प्राप्त सबूतों और हथियार संबंधी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है. मामले में हर पहलू पर जांच जारी है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

क्या है पूरा मामला ?

घटना उस समय की है जब कुलगांव में 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद तैयार हुए भव्य काष्ठकुणी शैली के मंदिर में 'संघेड़ा' रस्म का आयोजन हो रहा था. हजारों की संख्या में देवलू और श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर झूम रहे थे. स्थानीय परंपरा के अनुसार, भक्त अपने साथ बंदूकें, तलवारें और खुखरी जैसे घातक हथियार लेकर मंदिर परिसर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे. इसी भारी भीड़ और शोर-शराबे के बीच, किसी अज्ञात शख्स ने 'हर्ष फायरिंग' यानी हवाई फायरिंग कर दी. हवा में लहराती उस बंदूक से निकली गोली सीधे 26 साल की रितिका को जा लगी. गोली लगते ही रितिका लहूलुहान होकर गिर पड़ी और देखते ही देखते आस्था का प्रांगण मौत के सन्नाटे में तब्दील हो गया.

उजड़ गया मासूमों का संसार

मृतका की पहचान रितिका निवासी गांव बकोरा, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है. चिड़गांव के बकोरा की रहने वाली रितिका सिर्फ 26 साल की थी. वहीं, इस घटना ने दो मासूम बच्चों से उनकी मां को हमेशा के लिए छीन लिया है. अपनी मां के साथ देवता के दर्शन करने आए मासूम बच्चों को कहां खबर थी कि वे आखिरी बार अपनी मां को देख रहे हैं और इसके बाद उसके सिर से मां का छाया हमेशा के लिए उठने वाला है.

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