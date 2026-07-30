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एसडीएम ने सरपंच को पद से किया पृथक, कटकोना पंचायत का मामला,जनदर्शन में हुई थी शिकायत

कोरिया जिले के कटकोना पंचायत सरपंच को एसडीएम ने पद से पृथक करने का आदेश दिया है.

SDM removed Sarpanch Katkona Panchayat
एसडीएम ने सरपंच को पद से किया पृथक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
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कोरिया : जिले की ग्राम पंचायत कटकोना से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है. 28 जुलाई 2026 को आदेश क्रमांक 5114/वाचक-2/2026 जारी करते हुए उमेश पटेल एसडीएम बैकुण्ठपुर ने ग्राम पंचायत कटकोना की सरपंच शिप्रा को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक करने का आदेश दिया.आदेश के अनुसार यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 2004 की धारा 40(1) के तहत की गई है.

जनदर्शन में हुई थी शिकायत

आदेश में बताया गया है कि कलेक्टर कार्यालय में दर्ज जनदर्शन प्रकरण क्रमांक 2010226000260, दिनांक 10 फरवरी 2026 की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए. जांच में पाया गया कि सरपंच शिप्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अस्थायी प्रकृति का था, जिसकी वैधता केवल छह माह के लिए थी और यह वर्ष 2010 में ही समाप्त हो चुका था. जांच रिपोर्ट के अनुसार, इसी समाप्त वैधता वाले अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय सहित अन्य कार्य किए गए. सक्षम प्राधिकारी ने इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना है.

SDM removed Sarpanch Katkona Panchayat
एसडीएम ने सरपंच को पद से किया पृथक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियमों का दिया गया हवाला

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि का विधिसम्मत रूप से पात्र होना आवश्यक है. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि समाप्त वैधता वाले अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरपंच पद पर निर्वाचित होना तथा वर्तमान में भी पद पर बने रहना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है. इन्हीं तथ्यों को लोकहित के प्रतिकूल मानते हुए सक्षम प्राधिकारी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 2004 की धारा 40(1) के तहत शिप्रा को सरपंच पद से पृथक करने का आदेश पारित किया. आदेश में संबंधित कृत्य को कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और कदाचार की श्रेणी में भी माना गया है.

कटकोना पंचायत में बनेगी नई व्यवस्था

एसडीएम बैकुण्ठपुर ने अपने आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को निर्देश दिए हैं कि वे नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर तथा संबंधित पक्ष को भी भेजी गई है. इस आदेश के बाद ग्राम पंचायत कटकोना में नई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.अब पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जनपद पंचायत स्तर पर आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

फिलहाल, उमेश पटेल एसडीएम बैकुण्ठपुर के इस आदेश के बाद कटकोना ग्राम पंचायत की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि जनपद पंचायत आगे किस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई करती है और पंचायत में नई व्यवस्था कब तक लागू होती है. हालांकि, यदि संबंधित पक्ष कानून के तहत उपलब्ध अपीलीय या अन्य कानूनी उपाय अपनाता है, तो आगे की स्थिति न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी निर्भर करेगी.

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