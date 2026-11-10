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धनबाद में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र का खेल उजागर, पंचायत भवन में संचालित प्रज्ञा केंद्र सील

धनबादः सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. होमगार्ड बहाली के दौरान एक अभ्यर्थी द्वारा जमा कराया गया आवासीय प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम लोकेश बारंगे ने पाथरकुआं पंचायत भवन में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र पर छापेमारी की. जांच के बाद केंद्र को सील कर दिया गया है। वहीं, संबंधित संचालक की सीएससी आईडी निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

दरअसल, होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थी कृष्णपद सोरेन, पिता देबु सोरेन, निवासी बड़बाड़ी गांव, थाना निरसा ने अपना आवासीय प्रमाण पत्र जमा किया था. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अंचल कार्यालय कालियासोल को प्रमाण पत्र की वैधता पर संदेह हुआ. इसके बाद झारसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन जांच कराई गयी. जांच में खुलासा हुआ कि संबंधित प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से कभी जारी ही नहीं किया गया था. विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक आवेदन में त्रुटि होने के कारण उसे लंबित रखा गया था अथवा वापस कर दिया गया था. इसके बावजूद अभ्यर्थी को डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया गया.

प्रज्ञा केंद्र को सील करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

अभ्यर्थी ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में उसने गांव के ही सीएससी संचालक अभिजीत दास के माध्यम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था. इसके लिए संचालक को 500 रुपये भी दिए थे. आरोप है कि बाद में उसे सरकारी दस्तावेज की तरह दिखने वाला फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया. भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने से अभ्यर्थी का भविष्य भी संकट में पड़ गया.

शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। एसडीएम लोकेश बारंगे, अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा और डीपीओ यूआईडी अमित कुमार की टीम ने संबंधित पंचायत भवन स्थित सीएससी केंद्र में छापेमारी की. जांच के बाद केंद्र को सील कर दिया गया। वहीं, संचालक अभिजीत दास की सीएससी आईडी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने और लोगों को गुमराह करने के आरोप में संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.