मसूरी में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, नेशनल हाईवे ध्वस्त होने पर FIR कराने के निर्देश, वसूली भी होगी
देहरादून जिले के मसूरी में अवैध खनन की वजह से नेशनल हाईवे ध्वस्त हो गया, जिसका प्रशासन की टीम ने संज्ञान लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 13, 2026 at 1:18 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए पर वाल्मीकि मंदिर के पास हुए अवैध खनन ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है. खनन माफिया द्वारा नियमों को ताक पर रखकर की गई खोदाई के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए बंद करना पड़ा है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सड़क निर्माण का खर्च वसूलने के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका, खनन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से पाया गया कि भू-माफिया द्वारा बिना अनुमति बड़े स्तर पर खनन किया गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव कमजोर हो गई और सड़क का हिस्सा धंस गया.
आवासीय नक्शा पास, लेकिन जमीन पर नियमों की अनदेखी: जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित भूखंड पर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय नक्शा पास किया गया था, लेकिन स्वीकृत नक्शे के विपरीत प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किया जा रहा था. इस पर एसडीएम ने प्राधिकरण को धारा 15/9 के तहत तत्काल कार्रवाई करने और स्वीकृत नक्शों का पुनः निरीक्षण कर नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर उसे निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.
चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा टला: एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि यह मार्ग उत्तरकाशी और चारधाम यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यदि घटना के समय मार्ग पर यातायात होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
खनन विभाग और पुलिस को कड़े निर्देश: खनन विभाग की बिना अनुमति खनन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं मसूरी पुलिस को राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षतिग्रस्त करने और आमजन को असुविधा पहुंचाने के आरोप में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण में आने वाला पूरा खर्च दोषियों से ही वसूला जाएगा.
अधिकारियों की भी होगी जवाबदेही: एसडीएम ने दो टूक कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण और खनन किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि भविष्य में कहीं भी अवैध गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए. लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.
पढ़ें---