ETV Bharat / state

गढ़वा में SIR फॉर्म के बदले BLO द्वारा पैसों की मांग, एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश

गढ़वा: झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है लेकिन गढ़वा जिले में एक महिला बीएलओ पर एसआईआर फॉर्म देने और उसे भरने के एवज में पैसों की मांग का मामला सामने आया है. मामले में बीएलओ द्वारा पैसे मांगने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद एसडीएम मयंक भूषण ने मामले की जांच के निर्देश बीडीओ को दिए हैं.

दरअसल, गढ़वा के रंका प्रखंड के बूथ संख्या 383 में एक महिला बीएलओ जमीला बीबी के द्वारा एसआईआर फॉर्म देने एवं भरने के नाम पर खर्चा पानी मांगने के नाम पर पैसे कीे बात सामने आई है.

बीएलओ द्वारा पैसों की मांग का मामला (Etv Bharat)

जांच के बाद होगी कार्रवाई: एसडीएम

एसडीएम मयंक भूषण ने कहा कि रंका अनुमंडल की बूथ संख्या 383 के बीएलओ द्वारा खर्चा पानी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके आलोक में रंका के बीडीओ को संबंधित बीएलओ की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जांच प्रतिवेदन मिलते ही उपायुक्त के निर्देश के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी.

बीएलओ पर खर्चा पानी के नाम पर पैसे मांगने का आरोप