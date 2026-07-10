गढ़वा में SIR फॉर्म के बदले BLO द्वारा पैसों की मांग, एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश
गढ़वा एसडीएम ने एसआईआर फॉर्म भरने के बदले पैसे मांगने की जांच के निर्देश दिए हैं.
Published : July 10, 2026 at 5:30 PM IST
गढ़वा: झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है लेकिन गढ़वा जिले में एक महिला बीएलओ पर एसआईआर फॉर्म देने और उसे भरने के एवज में पैसों की मांग का मामला सामने आया है. मामले में बीएलओ द्वारा पैसे मांगने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद एसडीएम मयंक भूषण ने मामले की जांच के निर्देश बीडीओ को दिए हैं.
दरअसल, गढ़वा के रंका प्रखंड के बूथ संख्या 383 में एक महिला बीएलओ जमीला बीबी के द्वारा एसआईआर फॉर्म देने एवं भरने के नाम पर खर्चा पानी मांगने के नाम पर पैसे कीे बात सामने आई है.
जांच के बाद होगी कार्रवाई: एसडीएम
एसडीएम मयंक भूषण ने कहा कि रंका अनुमंडल की बूथ संख्या 383 के बीएलओ द्वारा खर्चा पानी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके आलोक में रंका के बीडीओ को संबंधित बीएलओ की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जांच प्रतिवेदन मिलते ही उपायुक्त के निर्देश के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी.
बीएलओ पर खर्चा पानी के नाम पर पैसे मांगने का आरोप
बता दें कि गढ़वा के रंका प्रखंड के खपरो पंचायत के गोरयाबांध टोला की बीएलओ जमीला बीबी का पैसे मांगने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एसआईआर फॉर्म देने और भरने के नाम पर पैसों की मांग की गई थी. मामले में ईटीवी भारत के संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिसमें स्थानीय लोगों ने महिला बीएलओ द्वारा पैसे मांगने की बात कही है.
मैं हूं निर्दोष: बीएलओ
वहीं बीएलओ ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. मैं अभी तक 170 फॉर्म भर चुकी हूं, आप किसी से फोन करके पूछ सकते हैं लेकिन कुछ लोग मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं.
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