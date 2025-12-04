ETV Bharat / state

सीतापुर में SIR अभियान में लापरवाही पर दो लेखपालों को SDM ने कार्यालय में बैठाया; लेखपाल संघ ने किया विरोध

एसडीएम सदर एम. धामिनी दास ने बताया कि दोनों लेखपाल रमाकांत और दीपक के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी.

लेखपाल संघ ने किया विरोध.
लेखपाल संघ ने किया विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)
सीतापुर: SIR के काम में लापरवाही बरतने वाले दो लेखपालों को एसडीएम सदर ने कार्यालय में बैठा लिया. उन्होंने अपने सामने बैठाकर दोनों लेखपालों से काम भी कराया और दावा किया कि जितना काम 1 सप्ताह में इन्होंने नहीं किया, उतना काम एक दिन में कर दिया. हालांकि एसडीएम की इस कार्रवाई से नाराज लेखपालों ने धरना-प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया.

एसडीएम सदर एम. धामिनी दास ने बताया कि दोनों लेखपालों रमाकांत और दीपक के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी. एआरओ ने भी शिकायत की थी. इसलिए दोनों को सुबह से ही कार्यालय में ही बैठाकर काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए. एसडीएम ने बताया कि यहां बैठकर दोनों ने काम किया. इन्हें समय से नाश्ता, पानी, भोजन भी दिया गया है. किसी तरह की सख्ती नहीं की गई है. जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, वह निराधार है.

एसडीएम सदर एम. धामिनी दास. (Video Credit: ETV Bharat)

वहीं, दूसरी तरफ जब इस बात की जानकारी लेखपाल संघ को लगी कि दोनों लेखपालों को शाम तक घर नहीं जाने दिया गया तो सभी लेखपालों ने सदर तहसील पहुंचकर धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान लेखपालों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. लेखपालों ने कहा कि एसडीएम द्वारा आए दिन लेखपालों को अपशब्द कहा जाता है. अपमानित किया जाता है, जिससे लेखपाल काम करने से पहले ही मायूस हो जाते हैं.

धरने पर बैठे लेखपालों का आरोप था कि एसडीएम ने उनके साथी दो लेखपालों को कार्यालय में बंधक बनाया है. उन्हें खाने-पीने को भी नहीं दिया गया है. हालांकि जब इस बारे में कार्यालय में बैठे लेखपालों से बात की गई तो उन्होंने खाना-पानी न देने की बात से इंकार किया और बताया कि तहसीलदार द्वारा दिन में भोजन उपलब्ध कराया गया था. वहीं, बंधक बनाने की बात पर कहा कि एसडीएम ने काम खत्म होने तक घर न जाने को कहा है.

लेखपाल दीपक ने बताया कि उनका बच्चा छोटा है, जिसकी दवा लेने उन्हें जाना था, लेकिन एसडीएम द्वारा हिदायत मिलने के कारण वह नही जा सके. उन्होंने काम को लेकर बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख बढ़ा दिए जाने के कारण लोग फार्म भरकर देने में कोताही कर रहे हैं. साथ ही 10 बीएलओ पर एक सुपरवाइजर होने के कारण भी काम धीमा हो रहा है.

एसडीएम सदर एम. धामिनी दास ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि कई दिनों से काम धीमा चल रहा था. इस वजह से उन्हें सामने बुलाकर काम करने को कहा गया है. जो काम पिछले 3-4 दिनों में नहीं हुआ, वह आज एक दिन में हो गया है. उनका मकसद सिर्फ कार्य मे प्रगति लाना था. रही बात बंधक बनाने की तो कार्यलय में बैठना बंधक बनाना नही होता है.

लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष लेखपाल कुलदीप रस्तोगी ने कहा कि एसडीएम की तानाशाही के चलते लेखपाल उनके सुपरविजन में काम नही कर सकते. वह तहसीलदार सहित किसी भी उच्चाधिकारी के निर्देशन में काम कर लेंगे लेकिन एसडीएम के निर्देशन में काम कर पाना मुमकिन नहीं है.

