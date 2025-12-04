ETV Bharat / state

सीतापुर में SIR अभियान में लापरवाही पर दो लेखपालों को SDM ने कार्यालय में बैठाया; लेखपाल संघ ने किया विरोध

लेखपाल संघ ने किया विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: SIR के काम में लापरवाही बरतने वाले दो लेखपालों को एसडीएम सदर ने कार्यालय में बैठा लिया. उन्होंने अपने सामने बैठाकर दोनों लेखपालों से काम भी कराया और दावा किया कि जितना काम 1 सप्ताह में इन्होंने नहीं किया, उतना काम एक दिन में कर दिया. हालांकि एसडीएम की इस कार्रवाई से नाराज लेखपालों ने धरना-प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया. एसडीएम सदर एम. धामिनी दास ने बताया कि दोनों लेखपालों रमाकांत और दीपक के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी. एआरओ ने भी शिकायत की थी. इसलिए दोनों को सुबह से ही कार्यालय में ही बैठाकर काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए. एसडीएम ने बताया कि यहां बैठकर दोनों ने काम किया. इन्हें समय से नाश्ता, पानी, भोजन भी दिया गया है. किसी तरह की सख्ती नहीं की गई है. जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, वह निराधार है. एसडीएम सदर एम. धामिनी दास. (Video Credit: ETV Bharat) वहीं, दूसरी तरफ जब इस बात की जानकारी लेखपाल संघ को लगी कि दोनों लेखपालों को शाम तक घर नहीं जाने दिया गया तो सभी लेखपालों ने सदर तहसील पहुंचकर धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान लेखपालों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. लेखपालों ने कहा कि एसडीएम द्वारा आए दिन लेखपालों को अपशब्द कहा जाता है. अपमानित किया जाता है, जिससे लेखपाल काम करने से पहले ही मायूस हो जाते हैं.