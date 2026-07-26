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एसडीएम ने लिया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा, अतिक्रमण और अशुद्ध खाद्य सामग्री ना बेचने की दुकानदारों से अपील

दुमका में एसडीएम ने श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लिया. मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सख्त निर्देश दिए.

SHRAVANI MELA 2026
खाद्य सामग्री का जायजा लेते एसडीओ कौशल कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 2:22 PM IST

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दुमकाः विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का आगाज आगामी 30 जुलाई से होने वाला है और प्रशासन की ओर से बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. माह भर चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचकर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं. श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में सुगम जलार्पण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसको लेकर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया.

खाद्य सामग्री की जांच कराई गई

उन्होंने मंदिर के समीप सड़क किनारे से दुकानों का अतिक्रमण हटवाया और दुकानदारों से जुर्माना वसूलते हुए सड़क किनारे दुकान नहीं लगाने की कड़ी हिदायत दी. इस दौरान उन्होंने फूड सेफ्टी टीम के साथ विभिन्न नाश्ता दुकानों एवं भोजनालयों में बेची जा रही खाद्य सामग्री की जांच भी कराई. उन्होंने बताया कि सावन माह में श्रद्धालुओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दर निर्धारित कर दी गई है.

जानकारी देते एसडीओ कौशल कुमार (Etv Bharat)

मिलावटी पदार्थ बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

दुकानदार निर्धारित दर एवं उचित वजन के साथ श्रद्धालुओं को खाद्य सामग्री उपलब्ध करायें. खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावटी पदार्थ पाये जाने पर दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम ने कहा कि गलत सामान बेचते हुए पकड़े जाने पर सामान जब्त करने के साथ-साथ दुकान को भी सील कर दिया जाएगा.

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