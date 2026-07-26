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एसडीएम ने लिया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा, अतिक्रमण और अशुद्ध खाद्य सामग्री ना बेचने की दुकानदारों से अपील

खाद्य सामग्री का जायजा लेते एसडीओ कौशल कुमार ( Etv Bharat )

दुमकाः विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का आगाज आगामी 30 जुलाई से होने वाला है और प्रशासन की ओर से बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. माह भर चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचकर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं. श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में सुगम जलार्पण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसको लेकर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया.

खाद्य सामग्री की जांच कराई गई

उन्होंने मंदिर के समीप सड़क किनारे से दुकानों का अतिक्रमण हटवाया और दुकानदारों से जुर्माना वसूलते हुए सड़क किनारे दुकान नहीं लगाने की कड़ी हिदायत दी. इस दौरान उन्होंने फूड सेफ्टी टीम के साथ विभिन्न नाश्ता दुकानों एवं भोजनालयों में बेची जा रही खाद्य सामग्री की जांच भी कराई. उन्होंने बताया कि सावन माह में श्रद्धालुओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दर निर्धारित कर दी गई है.

जानकारी देते एसडीओ कौशल कुमार (Etv Bharat)

मिलावटी पदार्थ बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई