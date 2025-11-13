ETV Bharat / state

कलयुगी संतान ने माता-पिता को किया बेघर, कोर्ट ने बेटों को संपत्ति से किया बेदखल, जानें पूरा मामला

बुजुर्ग माता पिता को घर से बेघर करने पर एसडीएम कोर्ट ने बेटों को संपत्ति से बेदखल किया ( FILE PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ने वाले दस कलयुगी बेटों को एसडीएम कोर्ट ने करारा झटका दिया है. सभी को माता पिता की संपत्ति से बाहर निकालने के आदेश जारी कर दिए. आरोप है कि यह आदेश उन मामलों में दिए गए हैं, जिनमें बेटों ने न सिर्फ माता पिता के साथ अभद्रता की, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी और उनकी संपत्ति पर हक जताने लगे थे.

एसडीएम कोर्ट के अनुसार, संबंधित 13 मामलों में बेटों ने अपने माता पिता को भोजन पानी तक से वंचित कर दिया था. परेशान होकर माता पिताओं ने एसडीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान बुजुर्ग माता पिता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर मकान बनाया, लेकिन अब उनके अपने ही बेटे उन्हें उस घर से निकालने पर आमदा है.

दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दस मामलों में बेटों को तुरंत संपत्ति से बाहर करने का आदेश जारी किया. सभी मामले हरिद्वार क्षेत्र के हैं. साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आदेश का अनुपालन सख्ती से कराया जाए और माता पिता को किसी भी तरह की परेशानी न होने दी जाए.

कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किए हैं. कोई भी संतान यदि अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, तो उसे उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है.