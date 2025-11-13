ETV Bharat / state

कलयुगी संतान ने माता-पिता को किया बेघर, कोर्ट ने बेटों को संपत्ति से किया बेदखल, जानें पूरा मामला

हरिद्वार में बुजुर्ग माता पिता को घर से बेघर करने पर एसडीएम कोर्ट ने बेटों को संपत्ति से बेदखल किया.

Sons render their parents homeless
बुजुर्ग माता पिता को घर से बेघर करने पर एसडीएम कोर्ट ने बेटों को संपत्ति से बेदखल किया (FILE PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ने वाले दस कलयुगी बेटों को एसडीएम कोर्ट ने करारा झटका दिया है. सभी को माता पिता की संपत्ति से बाहर निकालने के आदेश जारी कर दिए. आरोप है कि यह आदेश उन मामलों में दिए गए हैं, जिनमें बेटों ने न सिर्फ माता पिता के साथ अभद्रता की, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी और उनकी संपत्ति पर हक जताने लगे थे.

एसडीएम कोर्ट के अनुसार, संबंधित 13 मामलों में बेटों ने अपने माता पिता को भोजन पानी तक से वंचित कर दिया था. परेशान होकर माता पिताओं ने एसडीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान बुजुर्ग माता पिता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर मकान बनाया, लेकिन अब उनके अपने ही बेटे उन्हें उस घर से निकालने पर आमदा है.

दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दस मामलों में बेटों को तुरंत संपत्ति से बाहर करने का आदेश जारी किया. सभी मामले हरिद्वार क्षेत्र के हैं. साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आदेश का अनुपालन सख्ती से कराया जाए और माता पिता को किसी भी तरह की परेशानी न होने दी जाए.

कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किए हैं. कोई भी संतान यदि अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, तो उसे उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है.

आरोप है कि कई मामलों में बेटों ने न केवल आर्थिक रूप से माता पिता का शोषण किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया. एक मामले में बेटे ने अपने पिता को खाना तक देने से इनकार कर दिया. दो मामले में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हैं, जिन्होंने सरकार की नौकरी के दौरान घर बनाए. अब बेटे उन्हें बाहर निकाल रहे थे.

एसडीएम कोर्ट के इस फैसले के बाद शहर में चर्चा का विषय बन गया है. लोग इसे उन वृद्ध माता पिता के लिए राहत भरा कदम बता रहे हैं, जो अपने ही बच्चों के अत्याचारों से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

गौर हो कि कोर्ट में 13 मामलों की सुनवाई चल रही थी, जिनमें से दस कलयुगी बेटों को माता पिता की संपत्ति से बाहर कर दिया. वहीं एसडीएम कोर्ट के इस फैसले की लोगों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है. वृद्ध नागरिकों के संगठन वरिष्ठ नागरिक मंच से जुड़े लोगों ने एसडीएम जितेंद्र कुमार का आभार व्यक्त किया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

बेटों ने माता पिता को किया बेघर
माता पिता की संपत्ति से बेटे बेघर
माता पिता को किया घर से बेघर
हरिद्वार एसडीएम कोर्ट का फैसला
SONS RENDER THEIR PARENTS HOMELESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.