ETV Bharat / state

45 दुकानदारों की मांग पर जांच, एसडीएम ने ली विस्तृत जानकारी, 2023 से ही 44 दुकानों का एग्रीमेंट खत्म

गिरिडीह: पचंबा सड़क चौड़ीकरण के दरमियान निगम की 45 दुकानों को तोड़ा गया था. दुकान का कुछ हिस्सा तोड़े जाने के बाद बचे हिस्से की मरम्मती करने और दुकान चलाने का निर्देश मिलते ही दुकानदारों ने फिर से काम शुरू कर दिया था. इस बीच 25 दिसंबर को फिर से सभी 45 दुकानों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया था. इस निर्देश के बाद सभी दुकानदार धरना पर बैठ गए थे. इस मामले की जांच करने के निर्देश डीसी रामनिवास यादव ने दे रखा था. इसी निर्देश पर बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने पचंबा जाकर जांच की.



अतिक्रमण को लेकर एसडीएम ने की निरीक्षण



एसडीएम ने बताया कि पूरे शहर में देखा जा रहा है जहां तहां ठेला, गैराज लगा दिया जा रहा है. वाहनों को पार्क कर दिया जा रहा है. इससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है. सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन 45 दुकानों को तोड़ा गया था. इसके बाद नगर निगम ने इन दुकानदारों को कहा था कि अपने खर्च पर काम कर सकते हैं. अब फिर से इन दुकानों के सामने ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी. इस मामले में डीसी ने जांच करने का निर्देश दिया था कि ये 45 दुकानें वहां चलने लायक है कि नहीं, एग्रीमेंट कब तक का है. इसके आलोक में बुधवार को एसडीएम ने जांच की.

जानकारी देते दुकानदार और एसडीएम (ईटीवी भारतENCROACHMENT ON ROAD IN GIRIDIH)

एसडीएम श्रीकांत विस्पुते ने कहा कि जांच में पाया गया कि कुछ दुकान दो तीन फीट की ही बची है. कुछ दुकान पांच से सात फीट के बीच में बची है. लेकिन उसका स्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं लग रहा है. एसडीएस ने कहा कि 45 में से 44 दुकानें ऐसी हैं कि जिनका एग्रीमेंट 2023 में समाप्त हो चुका है. इस पूरे मामले की जांच के बाद आगे की रिपोर्ट डीसी को सौंप दी जाएगी.



अतिक्रमण पर कार्रवाई

