45 दुकानदारों की मांग पर जांच, एसडीएम ने ली विस्तृत जानकारी, 2023 से ही 44 दुकानों का एग्रीमेंट खत्म

गिरिडीह में अतिक्रमण और नो पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो रहा है. इस बीच 45 दुकानदारों की भी जांच की गई है

ENCROACHMENT ON ROAD IN GIRIDIH
अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण करते एसडीएम (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 7, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
गिरिडीह: पचंबा सड़क चौड़ीकरण के दरमियान निगम की 45 दुकानों को तोड़ा गया था. दुकान का कुछ हिस्सा तोड़े जाने के बाद बचे हिस्से की मरम्मती करने और दुकान चलाने का निर्देश मिलते ही दुकानदारों ने फिर से काम शुरू कर दिया था. इस बीच 25 दिसंबर को फिर से सभी 45 दुकानों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया था. इस निर्देश के बाद सभी दुकानदार धरना पर बैठ गए थे. इस मामले की जांच करने के निर्देश डीसी रामनिवास यादव ने दे रखा था. इसी निर्देश पर बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने पचंबा जाकर जांच की.

अतिक्रमण को लेकर एसडीएम ने की निरीक्षण


एसडीएम ने बताया कि पूरे शहर में देखा जा रहा है जहां तहां ठेला, गैराज लगा दिया जा रहा है. वाहनों को पार्क कर दिया जा रहा है. इससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है. सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन 45 दुकानों को तोड़ा गया था. इसके बाद नगर निगम ने इन दुकानदारों को कहा था कि अपने खर्च पर काम कर सकते हैं. अब फिर से इन दुकानों के सामने ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी. इस मामले में डीसी ने जांच करने का निर्देश दिया था कि ये 45 दुकानें वहां चलने लायक है कि नहीं, एग्रीमेंट कब तक का है. इसके आलोक में बुधवार को एसडीएम ने जांच की.

जानकारी देते दुकानदार और एसडीएम (ईटीवी भारतENCROACHMENT ON ROAD IN GIRIDIH)

एसडीएम श्रीकांत विस्पुते ने कहा कि जांच में पाया गया कि कुछ दुकान दो तीन फीट की ही बची है. कुछ दुकान पांच से सात फीट के बीच में बची है. लेकिन उसका स्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं लग रहा है. एसडीएस ने कहा कि 45 में से 44 दुकानें ऐसी हैं कि जिनका एग्रीमेंट 2023 में समाप्त हो चुका है. इस पूरे मामले की जांच के बाद आगे की रिपोर्ट डीसी को सौंप दी जाएगी.

अतिक्रमण पर कार्रवाई

इधर बुधवार को ही शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और अतिक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत खुद सड़कों पर उतरे. प्रशासन की ओर से चलाए गए इस विशेष अभियान में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों और सड़कों पर अवैध रूप से लगे ठेला-खोमचा के खिलाफ कार्रवाई की गई.

एसडीएम श्रीकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर की सड़कों पर अव्यवस्था, अतिक्रमण और गलत पार्किंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और नो-पार्किंग में वाहन खड़े होने से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. जिससे आम लोगों के साथ-साथ एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए प्रशासन अब लगातार अभियान चलाएगा.

डीसी से मिले थे दुकानदार


बता दें कि दुकान बचाने की मांग को लेकर दुकानदारों का शिष्टमंडल जिलाधिकारी रामनिवास यादव से मिले थे. बुधवार को दुकानदारों नें बताया कि डीसी नें जांच करवाने की बात कही थी. दुकानदारों ने कहा कि बुधवार को जांच के साथ मापी भी करवायी गई है.

