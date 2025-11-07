गढ़वा में निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनाज की बोरी, एसडीएम ने कही जांच की बात
गढ़वा में निरीक्षण के दौरान अनाज की बोरी के साथ एक बाइक सवार शख्स को एसडीएम ने पकड़ा.
Published : November 7, 2025 at 7:58 PM IST
गढ़वा: जिले में जिला प्रशासन ने चोरी छुपे अनाज ले जाने के मामले को उजागर किया है. दरअसल, राज्य खाद्यान गोदाम के निरीक्षण के दौरान एक बाइक पर अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ा. जब उस शख्स से पूछा गया कि वह इस बोरी को कहां लेकर जा रहा है तो बाइक सवार ने बताया कि वह इस अनाज की बोरी को थाने ले जा रहा है. शख्स का जबाव सुनकर एसडीएम संजय पांडेय भड़क गए.
निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनाज की बोरी
दरअसल, गढ़वा एसडीएम संजय कुमार पांडेय मेराल में दाल भात केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे. तभी अवैध रूप से डीलर से एक बोरा अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ लिया. अनाज की बोरी ले जा रहे शख्स ने एसडीएम को बताया कि डीलर, चूल्हन सिंह द्वारा गोदाम से गेहूं की एक बोरी दी गई है. इसके बाद एसडीएम ने गोदाम पहुंचकर डीलर चूल्हन सिंह से पूछताछ की और उसे फटकार लगाई.
थाने के मुंशी द्वारा मांगी गई अनाज की बोरियां
एसडीएम संजय पांडेय ने डीलर को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अनाज की बोरियों को अवैध तरीके से इधर-उधर ना करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस पूरे मामले में डीलर चूल्हन सिंह ने बताया कि थाना का स्टाफ मुंशी रविंदर कुमार द्वारा गेहूं की दो बोरियों की मांग की गई थी, तो हमने एक बोरी गेहूं थाने भिजवा दिया.
मामले की जांच की जाएगी: एसडीएम
जब इस संबंध में मीडिया ने एसडीएम संजय कुमार पांडेय से सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि गरीबों का राशन थाने में क्यों दिया जा रहा था? इसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
