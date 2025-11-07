ETV Bharat / state

गढ़वा में निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनाज की बोरी, एसडीएम ने कही जांच की बात

गढ़वा: जिले में जिला प्रशासन ने चोरी छुपे अनाज ले जाने के मामले को उजागर किया है. दरअसल, राज्य खाद्यान गोदाम के निरीक्षण के दौरान एक बाइक पर अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ा. जब उस शख्स से पूछा गया कि वह इस बोरी को कहां लेकर जा रहा है तो बाइक सवार ने बताया कि वह इस अनाज की बोरी को थाने ले जा रहा है. शख्स का जबाव सुनकर एसडीएम संजय पांडेय भड़क गए.

निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनाज की बोरी

दरअसल, गढ़वा एसडीएम संजय कुमार पांडेय मेराल में दाल भात केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे. तभी अवैध रूप से डीलर से एक बोरा अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ लिया. अनाज की बोरी ले जा रहे शख्स ने एसडीएम को बताया कि डीलर, चूल्हन सिंह द्वारा गोदाम से गेहूं की एक बोरी दी गई है. इसके बाद एसडीएम ने गोदाम पहुंचकर डीलर चूल्हन सिंह से पूछताछ की और उसे फटकार लगाई.

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पकड़ी अनाज की बोरी (Etv bharat)

थाने के मुंशी द्वारा मांगी गई अनाज की बोरियां