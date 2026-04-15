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सीतापुर में SDM का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपये लेते रंगे हाथ दबोचा

सीतापुर: लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को एसडीएम के पेशकार अनुपम श्रीवास्तव को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. एंटी करप्शन टीम आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. इस कार्रवाई से तहसील में फैला भ्रष्टाचार उजागर हो गया. पेशकार के रिश्वतखोरी में पकड़े जाने से तहसील परिसर में हड़कम्प मचा रहा.

सिधौली तहसील के एक पीड़ित ने दाखिल-खारिज निरस्त किए जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया था. आरोप है कि इसी मामले में कार्रवाई करने के नाम पर पेशकार अनुपम श्रीवास्तव ने पीड़ित से एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए टीम ने जाल बिछाया और योजना के तहत बुधवार को सिधौली तहसील में पीड़ित को रिश्वत की रकम के साथ भेजा. जैसे ही आरोपी ने मोटी रकम बतौर रिश्वत ली, पहले से मौजूद टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को हिरासत में लेकर अपने साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रवाना हो गई.

इस अचानक हुई कार्रवाई से तहसील परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग घटना को लेकर चर्चा करते रहे. एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, वहीं आम जनता में इस कार्रवाई को लेकर संतोष भी देखा जा रहा है.

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