टायर फटने से पलटी कोटड़ी एसडीएम की गाड़ी, अधिकारी व ड्राइवर घायल

भीलवाड़ा: जिले की कोटड़ी उपखंड अधिकारी की कार हादसे का शिकार हो गई. इसमें एसडीएम और वाहन चालक घायल हो गए. इन्हें यहां महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है. हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. हादसा कोटड़ी क्षेत्र में तब हुआ, जब एसडीएम मौका देखने चांदगढ़ जा रही थीं.

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि कोटड़ी एसडीएम तानिया रिणवा मंगलवार दोपहर सरकारी काम से चांदगढ़ जा रही थी. उनकी गाड़ी के हादसे की सूचना मिली. इसमें एसडीएम एवं उनके ड्राइवर के चोटे आईं. हमने एमजीएच के पीएमओ डॉ. अरुण गौड़ को एसडीएम और ड्राइवर के समुचित इलाज के निर्देश दिए. एसडीएम की अस्पताल में सीटी स्कैन व एमआरआई कराई, जो नॉर्मल आई है.

