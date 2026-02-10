टायर फटने से पलटी कोटड़ी एसडीएम की गाड़ी, अधिकारी व ड्राइवर घायल
टायर फटने से सरकारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी. एसडीएम के सिर, पीठ एवं पैर तथा ड्राइवर के कंधे में चोट लगी.
Published : February 10, 2026 at 8:13 PM IST
भीलवाड़ा: जिले की कोटड़ी उपखंड अधिकारी की कार हादसे का शिकार हो गई. इसमें एसडीएम और वाहन चालक घायल हो गए. इन्हें यहां महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है. हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. हादसा कोटड़ी क्षेत्र में तब हुआ, जब एसडीएम मौका देखने चांदगढ़ जा रही थीं.
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि कोटड़ी एसडीएम तानिया रिणवा मंगलवार दोपहर सरकारी काम से चांदगढ़ जा रही थी. उनकी गाड़ी के हादसे की सूचना मिली. इसमें एसडीएम एवं उनके ड्राइवर के चोटे आईं. हमने एमजीएच के पीएमओ डॉ. अरुण गौड़ को एसडीएम और ड्राइवर के समुचित इलाज के निर्देश दिए. एसडीएम की अस्पताल में सीटी स्कैन व एमआरआई कराई, जो नॉर्मल आई है.
पढ़ें: बूंदी में मंत्री के प्रोटोकॉल में तैनात एस्कॉर्ट गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 4 जवान घायल
पुलिस के अनुसार, एसडीएम तानिया दोपहर को सवाईपुर-बडलियास मार्ग के पास चांदगढ़ के निकट मौका देखने जा रही थी. इसी दौरान उनकी सरकारी गाड़ी का टायर अचानक फट गया. गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. इसमें एसडीएम तानिया के सिर, पीठ और पैर तथा ड्राइवर रतन के कंधे में चोट आई है. सूचना मिलते ही बडलियास थाना पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल एसडीएम व ड्राइवर को भीलवाड़ा के एमजीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है.
पढ़ें: इनोवा से अस्पताल जा रहे थे 9 लोग, गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, सात लोगों की मौत