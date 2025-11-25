ETV Bharat / state

एसडीएम और बीएलओ ऊंट पर बैठकर कर रहे एसआईआर का कार्य

मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को लेकर जोर-शोर से फॉर्म सत्यापन का कार्य किया जा रहा है.

ऊंट पर बैठकर SIR कार्य
ऊंट पर बैठकर SIR कार्य
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 8:33 AM IST

बाड़मेर : SIR को लेकर धोरों में रह रहे लोगों तक पहुंचने के लिए ऊंटों का सहारा लिया जा रहा है. एक बूथ के मतदाता कई किलोमीटर तक में फैले हुए हैं. राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में एसआईआर कार्यक्रम निष्पादित करना प्रशासन के लिए चुनौती है. बाड़मेर जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक प्रमोद वैष्णव के मुताबिक जिले में लोग ढाणियों में दूर-दूर रहते हैं. एक बूथ के मतदाता कई किलोमीटर तक में फैले हुए हैं. वही निर्वाचन टीमों ने इसके लिए धोरों में रहे रहे लोगों तक पहुंचने के ऊंटों का सहारा लिया गया. जिले के बावरवाला गांव में एसडीएम सेड़वा बद्रीनारायण विश्नोई और उनकी टीम ने ऊंट पर बैठकर एसआईआर का कार्य निष्पादित किया.

निर्वाचन आयोग की ओर चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम से मतदाता शुद्धिकरण का कार्य तो हो रहा है. साथ ही इससे एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है. बाड़मेर जैसे क्षेत्र में जहां अधिकतर लोग बिजनेस और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रूख ज्यादा करते हैं. यहां की बहुत अधिक आबादी गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में रहती है.

जब एसआईआर चला, तो उन्हें 2002 की मतदाता सूची की जरूरत पड़ी. अब उन्हें अपने पुराने रिश्तेदारों से सम्पर्क करना पड़ रहा है. कुछ तो ऐसे हैं, जिनके दादा-दानी, नाना-नानी गांवों में रहते हैं, लेकिन उनके पोते-पोतियां शहरों में रहे और कभी गांव नहीं आए. इस एसआईआर की वजह से वह तीसरी पीढ़ी अब दादा-दादी के पास गांव आ रही है. इसके अलावा कुछ लोग नम्बर लेकर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को एसआईआर फॉर्म के लिए फोन कर रहे हैं.

बाड़मेर जिले के सेड़वा, शिव, चौहटन, गुढ़ामलानी क्षेत्रों में लोग अपनी जड़ों को तलाशते हुए अपने गांव पहुंच रहे हैं. जो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए, वो भी एसआईआर अपडेशन के लिए अपनी ढाणी और पुराने घरों तक पहुंच रहे हैं. यहां बड़ा ही भावुक माहौल बना हुआ है. लोग उन पुराने पड़ोसियों से भी बात कर रहे हैं, जिनसे बात किए हुए वर्षों से बीत गए. अब वो उनके नंबर तलाश कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि बीएलओ अगर हमारा फॉर्म देकर जाए, तो उसे रख लेना. कभी बचपन में साथ पढ़े सहपाठियों से अर्से बाद बात हो रही है. लोग कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के इस अभियान से मतदाता सूची तो शुद्ध हो ही रही है हमारी रिश्तों पर पड़ी धूल भी साफ हुई है. रेगिस्तान के गांव में जंग खा चुके ताले दोबारा खुल रहे हैं. रिश्तों में एक नई बयार आ रही है और लोग अपनी जड़ों को पहचानने गांव आ रहे हैं.

एसआईआर
SDM AND BLO
मतदाता शुद्धिकरण
SIR IN RAJASTHAN

