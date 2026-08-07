JPSC-JSSC स्टूडेंट्स प्रोटेस्टः एसडीएम और एडीएम पहुंचे धरना स्थल, जानिए वार्ता पर क्या हुई चर्चा
रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के धरना स्थल का एसडीएम और एडीएम ने जायजा लिया.
Published : August 7, 2026 at 12:53 AM IST
रांचीः राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच गुरुवार देर रात वार्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी.
एक ओर आंदोलनकारी सरकार की पहल का इंतजार करते रहे, वहीं दूसरी ओर डेलिगेशन की सूची को लेकर प्रशासन और आंदोलनकारियों के बयानों में अंतर देखने को मिला.
इस बीच आंदोलनकारियों ने बताया कि गुरुवार को एसडीएम और एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) धरना स्थल पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने आंदोलन स्थल का निरीक्षण किया और छात्रों से बातचीत कर वहां हो रही समस्याओं की जानकारी ली.
अभ्यर्थियों ने उन्हें पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी दिक्कतों से अवगत कराया. हालांकि छात्रों के अनुसार, अधिकारियों की यह मुलाकात केवल व्यवस्थाओं और सुविधाओं तक सीमित रही. सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता शुरू कराने या मांगों पर किसी प्रकार की औपचारिक चर्चा नहीं हुई.
आंदोलन स्थल पर पहुंचे एसडीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आंदोलनकारियों की ओर से उन्हें यह जानकारी दी गई है कि डेलिगेशन अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है. इसलिए वार्ता की प्रक्रिया को लेकर फिलहाल कोई ठोस स्थिति नहीं बन पाई है.
हालांकि, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह ने एसडीएम के इस बयान का खंडन किया. उन्होंने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आंदोलन से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं केवल दो अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही दी जाएंगी. प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर डेलिगेशन की जानकारी भी भेज दी गई है. ऐसे में यह कहना कि डेलिगेशन तय नहीं हुआ है, सही नहीं है.
मंच के प्रवक्ता ने कहा कि आंदोलनकारी लगातार वार्ता के पक्षधर हैं और सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह तैयार है और सरकार जब भी बातचीत के लिए बुलाएगी, अधिकृत सदस्य वार्ता में शामिल होंगे.
ऐसे में देर रात तक आंदोलनकारी वार्ता के निमंत्रण का इंतजार करते रहे. फिलहाल आंदोलन पूर्व की तरह जारी है और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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