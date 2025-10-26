ETV Bharat / state

बाड़मेर एसडीएम पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप, अधिकारी बोले-जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज की जांच करने गए उपखंड अधिकारी पर चिकित्सकों ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

SDM accused of misbehaving with a doctor
एसडीएम पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
बाड़मेर: बाड़मेर उपखंड अधिकारी पर मेडिकल कॉलेज के मुख्य वार्डन एवं सुरक्षा प्रभारी से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है. चिकित्सकों ने शनिवार शाम जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. इसमें मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई. वहीं बाड़मेर एसडीएम यशार्थ शेखर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कमेटी बनाकर औचक जांच करने के निर्देश दिए थे. एसडीएम टीम के साथ शनिवार को मेडिकल कॉलेज गए. उन्होंने बताया कि जांच में अनियमितता पाई गई. उससे ध्यान भटकाने को आरोप लगाए जा रहे हैं.

डॉक्टर अग्नेश शेखावत ने बताया कि एसडीएम टीम के साथ किसी मामले में जांच के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के मुख्य वार्डन एवं सुरक्षा प्रभारी डॉ. महावीर चोयल और पैरामेडिकल स्टाफ से दुर्व्यवहार किया. इस घटना से चिकित्सकों में भारी रोष है. हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. उनसे उचित कार्रवाई की मांग की. कलेक्टर ने उचित जांच का आश्वासन दिया. चिकित्सकों ने चेताया कि प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा.

पढ़ें: रामलीला में भड़के भाजपा विधायक, आयोजक के साथ दुर्व्यवहार के आरोप, गोपीचंद मीणा ने दी सफाई

जिला प्रशासन को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज मे भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी. कलेक्टर टीना डाबी ने 21 अक्टूबर को कॉलेज की जांच के निर्देश दिए. एसडीएम यथार्थ यशार्थ शेखर, सीएमएचओ विष्णुराम विश्नोई, बीसीएमएचओ, तहसीलदार समेत 7 सदस्यीय समिति शनिवार को निरीक्षण करने मेडिकल कॉलेज गई थी. चिकित्सकों ने कहा कि प्रिसिंपल के आदेश पर कॉलेज में चीफ वार्डन चोयल निरीक्षण टीम के पास गए और पूछा कि किस संबंध में निरीक्षण करने आए हो. आरोप है कि जवाब में एसडीएम ने चोयल को अपमानित किया. अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार किया. साथ ही प्रिसिंपल के लिए भी अशोभनीय टिप्पणियां की.

