बाड़मेर एसडीएम पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप, अधिकारी बोले-जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश

बाड़मेर: बाड़मेर उपखंड अधिकारी पर मेडिकल कॉलेज के मुख्य वार्डन एवं सुरक्षा प्रभारी से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है. चिकित्सकों ने शनिवार शाम जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. इसमें मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई. वहीं बाड़मेर एसडीएम यशार्थ शेखर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कमेटी बनाकर औचक जांच करने के निर्देश दिए थे. एसडीएम टीम के साथ शनिवार को मेडिकल कॉलेज गए. उन्होंने बताया कि जांच में अनियमितता पाई गई. उससे ध्यान भटकाने को आरोप लगाए जा रहे हैं.

डॉक्टर अग्नेश शेखावत ने बताया कि एसडीएम टीम के साथ किसी मामले में जांच के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के मुख्य वार्डन एवं सुरक्षा प्रभारी डॉ. महावीर चोयल और पैरामेडिकल स्टाफ से दुर्व्यवहार किया. इस घटना से चिकित्सकों में भारी रोष है. हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. उनसे उचित कार्रवाई की मांग की. कलेक्टर ने उचित जांच का आश्वासन दिया. चिकित्सकों ने चेताया कि प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा.