छठ महापर्व के लिए सूर्य की प्रतिमा,रामानुजगंज के घाट में स्थापित की जाएगी मूर्ति, बंगाली मूर्तिकारों ने की कड़ी मेहनत
बलरामपुर रामानुजगंज में छठ महापर्व के लिए सूर्य देव की प्रतिमा तैयार की जा रही है. इस बार मूर्तिकार डिमांड पर काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 4:01 PM IST
बलरामपुर-रामानुजगंज : रामानुजगंज के नजदीक केरवाशीला गांव में छठ महापर्व से पहले बंगाली मूर्तिकार भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं. रामानुजगंज में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है. शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बंगाली मूर्तिकार भगवान सूर्य की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं. ऑर्डर के अनुसार मूर्तिकार मूर्तियां बनाने के काम में जुटे हुए हैं.
चालीस साल से बना रहे मूर्ति, नौ हजार तक दाम
महिला मूर्तिकार रंजीता सरकार ने बताया कि छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बना रहे हैं. इस बार सूर्य भगवान की पांच मूर्तियां बना रहे हैं. सूर्य देव के साथ उनका रथ और सात घोड़े भी रहेंगे. इनकी कीमत करीब आठ नौ हजार रूपए तक रखी गई है.
हम लोग सभी पूजा पाठ में मूर्तियां बनाते हैं. लेकिन रेट नहीं मिलने की वजह से ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है. हमारा पूरा परिवार मिलकर ये काम करते हैं. आजीविका चलाते हैं बीते लगभग चालीस सालों से हम मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं - रंजीता सरकार, महिला मूर्तिकार
मेहनत और लागत के मुताबिक फायदा नहीं
इस संबंध में केरवाशीला गांव के रहने वाले मूर्तिकार दीपांकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं. मूर्तियों को बनाने में जितना खर्च पड़ता है, उस हिसाब से कम ही लाभ हमें मिल पा रहा है. इसमें सुतली, कांटी पुआल और बाहर से कलकत्ता की गंगा मिट्टी लाते हैं. इसके बाद रंग पेंट कपड़े ये सब लगता है. बहुत खर्चा होता है लेकिन उस हिसाब से फायदा नहीं हो पाता है.
जिस हिसाब से मूर्तियों को बनाने में लागत और मेहनत लगती है उस मुताबिक हमें फायदा नहीं हो पाता है इसके बाद भी हम अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढाने के लिए यह काम कर रहे हैं- दीपांकर, मूर्तिकार
छठ घाटों पर स्थापित होगी भगवान सूर्य देव की प्रतिमा
रामानुजगंज सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छठ घाटों पर भगवान सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन आरती किए जाने की परंपरा है. जहां श्रद्धालु अपने आराध्य इष्ट देव के दर्शन पूजन करने के लिए उमड़ते हैं. इस दौरान छठ घाटों पर भक्ति और उत्सव का माहौल रहता है.
छठ महापर्व के लिए रामानुजगंज तैयार, कन्हर नदी घाट की हो रही साज सज्जा
बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी तेज, अरपा नदी घाट पर जुटेंगे हजारों श्रद्धालु
कोरबा में महापर्व छठ की तैयारियां शुरू, हसदेव नदी के प्रदूषण और बदहाल घाटों से व्रतियों को होगी परेशानी