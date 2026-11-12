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छठ महापर्व के लिए सूर्य की प्रतिमा,रामानुजगंज के घाट में स्थापित की जाएगी मूर्ति, बंगाली मूर्तिकारों ने की कड़ी मेहनत

छठ महापर्व के लिए सूर्य की प्रतिमा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर-रामानुजगंज : रामानुजगंज के नजदीक केरवाशीला गांव में छठ महापर्व से पहले बंगाली मूर्तिकार भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं. रामानुजगंज में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है. शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बंगाली मूर्तिकार भगवान सूर्य की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं. ऑर्डर के अनुसार मूर्तिकार मूर्तियां बनाने के काम में जुटे हुए हैं.







चालीस साल से बना रहे मूर्ति, नौ हजार तक दाम



महिला मूर्तिकार रंजीता सरकार ने बताया कि छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बना रहे हैं. इस बार सूर्य भगवान की पांच मूर्तियां बना रहे हैं. सूर्य देव के साथ उनका रथ और सात घोड़े भी रहेंगे. इनकी कीमत करीब आठ नौ हजार रूपए तक रखी गई है.