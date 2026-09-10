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गणेश चतुर्थी 2026: बाल गणेश, दगड़ू सेठ, लाल बाग का राजा की डिमांड, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े लेकिन प्रतिमाओं के रेट नहीं

कुम्हारों का मानना है कि गणेश पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है. गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए परिवार के लोग पूरे साल भर मेहनत करते हैं. लेकिन उन्हें मेहनत के हिसाब से दाम नहीं मिलते. बावजूद इसके उन्हें मूर्ति बनाने का ही काम करना पड़ता है क्योंकि यह उनका पुश्तैनी काम है. पीढ़ियों से वहीं काम करने के कारण दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते.

रायपुर: गणेश उत्सव को देखते हुए राजधानी के मूर्तिकार और कुम्हारों परिवार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं. वर्तमान समय में गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में लगने वाली मिट्टी, रंग और दूसरी कच्ची सामग्री के दाम बढ़ गए हैं लेकिन गणेश प्रतिमाओं के दाम में मूर्तिकारों ने कोई वृद्धि नहीं की है.

गणेश चतुर्थी 2026 के लिए आकर्षक मूर्तियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

मूर्तिकार रमेश प्रजापति के परिवार के सभी लोग मूर्ति कला से ही जुड़े हुए हैं. परिवार के 7 सदस्य मिलकर इस काम को पूरा करते हैं. मिट्टी तैयार करने के साथ ही गणेश प्रतिमाओं में कलर लगाने तक काफी मेहनत का काम होता है.

गणपति की तैयारी दिसंबर महीने से शुरू कर देते हैं. जून महीना तक मूर्तियों का निर्माण कार्य चलता है. उसके बाद कलर और बाकी चीज की जाती है. पिछले दो महीने से गणेश प्रतिमाओं की पेंटिंग का काम किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है. उसके बाद गणेश प्रतिमाओं की बिक्री का काम शुरू कर दिया जाएगा-रमेश प्रजापति, मूर्तिकार

10 हजार रुपए तक की बनाते हैं मूर्तियां

मूर्तिकार दीक्षा प्रजापति कहती है कि छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियां में साढ़े तीन फीट तक की मूर्ति का निर्माण हर साल उनका परिवार करता है. छोटी मूर्ति की कीमत 500 रुपए से लेकर बड़ी मूर्तियां के दाम 10 हजार रुपए तक है. कस्टमाइज्ड मूर्ति की कीमत 10 हजार रुपए तक है. दीक्षा बताती है कि इस बार लोगों में गणेश प्रतिमा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. पिछले साल AI और बालरूप की ज्यादा डिमांड थी.

500 से लेकर 10 हजार तक की मूर्तियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुछ कस्टमर मोलभाव करने लग जाते हैं और कम दाम में मूर्ति की डिमांड करते हैं जिसे देना पॉसिबल नहीं है-दीक्षा प्रजापति, मूर्तिकार

गणेश प्रतिमा के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं

रमेश प्रजापति बताते है कि इस साल भगवान गणेश के बाल रूप, दगड़ू सेठ, सिद्धिविनायक और लालबाग का राजा जैसे स्वरूप में प्रतिमाएं बनाई गई है. इन्हीं मूर्तियां की डिमांड इस बार बाजार में ज्यादा है. कुछ ग्राहक कपड़े वाले गणेश भगवान की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं बना रहे. मूर्तिकार का कहना है कि गणपति विसर्जन के दौरान तालाबों में कपड़े बहने से गंदगी बढ़ेगी.

ग्राहक अपनी पसंद की मूर्ति बनाने भी देते हैं ऑर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)

रमेश बताते हैं कि गणेश प्रतिमाओं के दाम में पिछले साल की तुलना में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन रॉ मटेरियल के दाम जरूर बढ़ गए हैं. प्रतिमा का ऑर्डर देने वाले ग्राहकों का कहना है कि महंगाई के कारण गणेश पूजा पर असर पड़ रहा है, इसलिए इस साल मूर्तियों के रेट नहीं बढ़ाए है.