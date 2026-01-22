ETV Bharat / state

बसंत पंचमी 2026: मां सरस्वती की मूर्तियों से सजा बाजार, छात्रों में देखा जा रहा काफी उत्साह

सरस्वती पूजा को लेकर देश भर में उत्साह छात्र वर्ग में देखा जा रहा है, जहां छात्र साल भर मां सरस्वती की पूजा के लिए बसंत पंचमी का इंतजार करते हैं क्योंकि इसी दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है वहीं माता सरस्वती की मूर्तियों की खरीदारी भी आज गुरुवार को छात्रों के द्वारा की जा रही है क्योंकि 23 जनवरी शुक्रवार के दिन मां सरस्वती की पूजा की जानी है वही तुगलकाबाद स्थित मेहरौली बदरपुर रोड पर मूर्तियों का कारोबार करने वाले मूर्तिकारों ने आज माता सरस्वती के स्वरूप को अंतिम रूप देने में लगे हैं.

नई दिल्ली: 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है. विशेष तौर पर सरस्वती पूजा छात्र वर्ग के बीच ज्यादा मनाया जाता है, जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और सरस्वती पूजा स्कूलों,कॉलेजों और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में की जाती है.

मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त: कई मूर्तियां पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है, जो पहले से ग्राहकों के द्वारा ऑर्डर की गई है इस दौरान मूर्तिकारों ने बताया कि हम लोग मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, जब भी कोई पूजा आता है तो हम लोग उसकी मूर्तियां तैयार करते हैं इस बार माता सरस्वती की मूर्ति तैयार किए हैं जो मिट्टी और pop को मिलाकर बनाया है. यह मूर्तियां पानी में जल्दी घुल जाती है और रंग भी नेचुरल है ताकि प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे जो मूर्ति बाजार में 25 से 30000 का बिकता है, वह मूर्ति यहां पर लोगों को 7,000 में मिल जाएगा. लेकिन ग्राहक कम आ रहे है और जो आ रहे हैं वह सस्ती मूर्तियां खोज रहे हैं थोड़ा नुकसान हो रहा लेकिन ग्राहक को हम वापस जाने नहीं दे रहे.

वही ग्राहक जो मूर्ति खरीदने के लिए पहुंचे हैं, उनका मानना है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल थोड़ी मूर्ति महंगा हो गई है लेकिन पूजा तो करना है ऐसे में हम लोग अपने बजट के अनुसार ही मूर्ति खरीद रहे हैं. क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और ऐसी मान्यता है की मां सरस्वती विद्या की देवी है इसलिए हम लोग इनका पूजा के लिए साल भर इंतजार करते हैं.

बता दें कि इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है इस बार मां सरस्वती को पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:00 बजे से लेकर सुबह का 6:00 बजे तक है. इसके बाद भी श्रद्धालु माता सरस्वती का पूजा कर सकते हैं लेकिन इस शुभ मुहूर्त पर करने पर उन्हें मनचाहा फल की प्राप्ति होगी. इस दिन भक्त को पीले वस्त्र धारण कर पीले है सामग्रियों का ही माता को भोग लगाना चाहिए.

