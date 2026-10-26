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'हिमबाला' से गढ़ी शिमला की सांस्कृतिक पहचान, दीवारों पर उकेरी चित्रों में जिंदा रहेगी शिल्पकार प्रो. एमसी सक्सेना विरासत!

मशहूर शिल्पकार प्रो. एमसी सक्सेना का निधन ( FILE, @MCSAXENA )

शिमला: राजधानी शिमला की ऐतिहासिक विरासत को अपनी कला से पहचान देने वाले प्रख्यात मूर्तिकार, शिक्षाविद्, साहित्यकार और पैरासाइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेश चंद्र (एमसी) सक्सेना का रविवार, 25 अक्टूबर को निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. उनके निधन से हिमाचल प्रदेश ने कला और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए समर्पित एक ऐसी शख्सियत खो दी है, जिसकी कृतियां दशकों से प्रदेश की पहचान का हिस्सा बनी हुई हैं. समकालीन चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2016 में ललित कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. हिमाचल प्रदेश में करीब 60 स्थानों पर उनकी बनाई मूर्तियां स्थापित हैं.

1962 में शिमला आए, यहीं बनाई अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले प्रो. सक्सेना वर्ष 1962 में शिमला आए और फिर इसी शहर को अपनी कर्मभूमि बना लिया. उन्होंने लखनऊ से मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद मुंबई से चित्रकला का अध्ययन किया. कला के साथ उनकी रुचि मनोविज्ञान में भी रही. उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और लखनऊ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य किया. इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया. विभिन्न विषयों में उनकी रुचि और अध्ययन ने उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाया.