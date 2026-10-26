'हिमबाला' से गढ़ी शिमला की सांस्कृतिक पहचान, दीवारों पर उकेरी चित्रों में जिंदा रहेगी शिल्पकार प्रो. एमसी सक्सेना विरासत!
प्रो. एमसी सक्सेना 2016 में ललित कला पुरस्कार से सम्मानित हुए थे. करीब 60 स्थानों पर उनके द्वारा बनाई मूर्तियों की स्थापना हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:20 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला की ऐतिहासिक विरासत को अपनी कला से पहचान देने वाले प्रख्यात मूर्तिकार, शिक्षाविद्, साहित्यकार और पैरासाइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेश चंद्र (एमसी) सक्सेना का रविवार, 25 अक्टूबर को निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. उनके निधन से हिमाचल प्रदेश ने कला और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए समर्पित एक ऐसी शख्सियत खो दी है, जिसकी कृतियां दशकों से प्रदेश की पहचान का हिस्सा बनी हुई हैं. समकालीन चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2016 में ललित कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. हिमाचल प्रदेश में करीब 60 स्थानों पर उनकी बनाई मूर्तियां स्थापित हैं.
1962 में शिमला आए, यहीं बनाई अपनी पहचान
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले प्रो. सक्सेना वर्ष 1962 में शिमला आए और फिर इसी शहर को अपनी कर्मभूमि बना लिया. उन्होंने लखनऊ से मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद मुंबई से चित्रकला का अध्ययन किया. कला के साथ उनकी रुचि मनोविज्ञान में भी रही. उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और लखनऊ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य किया. इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया. विभिन्न विषयों में उनकी रुचि और अध्ययन ने उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाया.
'हिमबाला; बनी शिमला की सांस्कृतिक पहचान
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में स्थापित पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा वाली 'हिमबाला' की प्रतिमा प्रो. सक्सेना की सबसे चर्चित कृतियों में शामिल है. घड़े के साथ पहाड़ी महिला की यह प्रतिमा हिमाचल की संस्कृति, महिलाओं के श्रम और पारंपरिक जीवनशैली को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है. शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए यह प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही है. समय के साथ 'हिमबाला' केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि राजधानी की सांस्कृतिक पहचान बन गई.
प्रतिमा को अतीत में मूल स्थान से हटाने के प्रयासों को लेकर विवाद भी सामने आए थे. स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हुआ और इसे शिमला की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा मानते हुए उसी स्थान पर बनाए रखने की मांग उठी. इस प्रकरण ने शहर की धरोहरों के संरक्षण का सवाल भी प्रमुखता से उठाया.
मालरोड के दीवारों पर उकेरी हिमाचल की अर्थव्यवस्था
प्रो. सक्सेना की कला का एक और महत्वपूर्ण अध्याय शिमला के मालरोड पर दिखाई देता है. यहां उन्होंने करीब चार दशक पहले तीन विशाल भित्तिचित्र तैयार किए थे, जिनमें हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आजीविका और पारंपरिक जीवन को पत्थर पर उकेरा गया. कास्ट स्टोन से बनी इन कलाकृतियों को कांस्य जैसी फिनिश दी गई, जिससे इन्हें विशिष्ट पहचान मिली.
पहला भित्तिचित्र प्रदेश की सेब अर्थव्यवस्था को दर्शाता है. इसमें सेब तोड़ने से लेकर उनकी छंटाई और पैकिंग तक की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है. यह कलाकृति उस दौर की याद दिलाती है, जब सेब की पैकिंग और बागवानों की मेहनत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी.
दूसरे भित्तिचित्र में गद्दी समुदाय की जीवनशैली और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों को जगह दी गई है. तीसरी कलाकृति कांगड़ा के चाय बागानों में पत्तियां तोड़ती महिलाओं के श्रम को दर्शाती है. इन तीनों कृतियों के माध्यम से कलाकार ने हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को एक साथ प्रस्तुत किया.
वर्ष 2017 में मालरोड के इन दीवार पर बनाए गए चित्र/भित्तिचित्रों (Mural) के संरक्षण को लेकर भी सवाल उठे थे. पर्यटन विभाग की सौंदर्यीकरण परियोजना के दौरान कलाकृतियों को नुकसान पहुंचने के आरोप सामने आए थे. प्रो. सक्सेना जीवन के अंतिम वर्षों तक ऐतिहासिक कलाकृतियों के वैज्ञानिक संरक्षण की पैरवी करते रहे.
सरकारों से मिला सम्मान, कला से बनाई अलग पहचान
प्रो. सक्सेना की कृतियों को डॉ. वाईएस परमार के कार्यकाल से लेकर बाद के मुख्यमंत्रियों के दौर तक सराहना मिलती रही. भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया था. सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित उनकी मूर्तियां हिमाचल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सामने लाती हैं. करीब 60 स्थानों पर उनकी मूर्तियों की स्थापना उनके व्यापक कलात्मक योगदान को दर्शाती है. वर्ष 2016 का ललित कला पुरस्कार उनके समकालीन चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में किए गए कार्यों की महत्वपूर्ण पहचान रहा.
'महान कलाकार का जाना बहुत बड़ी क्षति'
शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने प्रो. एमसी सक्सेना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि, महान कलाकार का जाना बहुत बड़ी क्षति है. रिज मैदान की शान बढ़ाने वाली उनकी उत्कृष्ट कलाकृतियां हमेशा उनके योगदान की याद दिलाती रहेंगी. उन्होंने हिमाचल को कला के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है और उनकी कृतियों के माध्यम से वह हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे.
साहित्यकार विनोद भारद्वाज ने कहा कि, "प्रो. एमसी सक्सेना ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल की बाला की प्रतिमा स्थापित कर पहाड़ की संस्कृति को जीवंत कर दिया. कला का पारखी हमें छोड़ कर चले गए लेकिन वे अपनी कला से सदैव ज़िंदा रहेंगे."
शिमला के वरिष्ठ नागरिक हरि सिंह ने कहा कि प्रो. एमसी सक्सेना का निधन दुखद है. वह जितने महान कलाकार थे, उतने ही उदार व्यक्ति भी थे. उनके द्वारा छोड़े गए प्रसिद्ध भित्तिचित्र कला का अनमोल खजाना हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते रहेंगे. प्रो. सक्सेना भले ही दुनिया से विदा हो गए, लेकिन रिज की 'हिमबाला', मालरोड के ऐतिहासिक भित्तिचित्र और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित उनकी मूर्तियां उनकी कला और हिमाचल के प्रति उनके जुड़ाव की गवाही देती रहेंगी.
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