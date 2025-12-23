JNVU में पेंशनर्स का धरना : कुलगुरु के साथ हुई धक्का-मुक्की, MDM अस्पताल ले जाया गया
जेएनवीयू में पेंशनर्स आंदोलन के दौरान कुलगुरु के साथ भी धक्का-मुक्की हुई.
Published : December 23, 2025 at 3:26 PM IST
जोधपुर : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एक बार फिर पेंशनर्स की पेंशन का संकट होने से पेंशनर्स आंदोलन पर उतर आए हैं. मंगलवार को केंद्रीय कार्यालय में वृहस्पति भवन के पास धरने पर बैठे पेशनर्स ने वहां से निकल रहे कुलगुरु को रोका ओर उनसे जल्द समाधान करने की बात की. इस दौरान बातचीत में उग्रता होने से कुलगुरु के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. कुलगुरु ने आरोप लगाया कि उनको गर्दन पकड़ कर गिराया गया. उनके पैर में चोट आई, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया. एंबुलेंस से उनको एमडीएम अस्पताल ले जाया गया है.
एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर हम पहुचे हैं, पेंशनर्स के प्रदर्शन के दौरान कुलगुरु की धक्का मुक्की होने से उनको चोट आई है. उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी. उपचार के लिए उनको एमडीएम भेजा जा रहा है. घटना के बाद मौका रिपोर्ट पर पेशनर्स संघ के अध्यक्ष रामनिवास व मंत्री अशोक व्यास को भगत की कोठी थाना पुलिस हिरासत में लेकर चली गई.
आज पेंशनर्स की बैठक थी, लेकिन वृहस्पति भवन की अनुमति नहीं मिलने पर उसके बाहर ही बैठ कर मीटिंग करने लगे. इस दौरान कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा वहां से निकल रहे थे तो कुछ पेंशनर्स ने उनकी गाड़ी को सामने जाकर रोका, जिसके बाद वे नीचे उतरे थे. प्रो. शर्मा ने बताया कि जो लोग सामने थे वे उनसे बात नहीं करना चाहते थे. बिना अनमुति व पूर्व नोटिस के वे एकत्र हुए थे. ऐसे में उन्होंने पूर्व वीसी प्रो. गंगाराम जाखड़ को इशारा कर बुलाया. इस दौरान ही दो लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और उनको गिरा दिया था.
चार माह से हम पेंशन के लिए संघर्षरत हैं. हमें बैठक की अनुमति नहीं दी गई, इसीलिए हम आज यहां एकत्र हुए थे. इससे पहले हम 92 आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को लेकर आंदोलन करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. यह टकराव की स्थिति है. हमारे किसी व्यक्ति ने मारपीट नहीं की. हो सकता है कि वे खुद ही उलझ कर गिर गए हों. : अशोक व्यास, मंत्री, पेंशनर्स संघ
चार माह से पेंशन बाकी : पूर्व कुलगुरु बीएस राजपुरोहित ने कहा कि विश्वविद्यालय ने टकराव की स्थिति अपनाई है. हमें डराया जा रहा है. हमें वृहस्पति भवन में हमें बैठक करने से मना किया गया. हमारा कार्यालय बंद कर दिया गया है. चार माह से हमें पेशन नहीं मिली है. पूरे वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय ने अपने संसाधन से एक माह की भी पेंशन नहीं दी है. पेंशन के लिए 50 करोड़ का जो लोन लिया गया, उससे ही पेंशन दी गई. कुलगुरु का दायित्व था कि वे खुद आकर बात करते. हमारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया. इसके बाद वे खुद उतरे, हमारी तरफ से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया.
पहले हो चुका है आंदोलन : जेएनवीयू के पेंशनर्स ने इसी साल लगातार 92 दिनों तक अपनी पेंशन के लिए आंदोलन किया था. इस दौरान सरकार से वार्ता के बाद विश्वविद्यालय को 50 करोड़ का लोन दिया गया, जिससे पेंशन दी गई, लेकिन बकाया चुकाने के बाद अब एक बार फिर चार माह की पेंशन बाकी हो गई.