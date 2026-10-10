ETV Bharat / state

दिल्ली में वकीलों के प्रदर्शन में जमकर हुई हाथापाई, चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तार वकील रिहा किए गए

वकीलों के प्रदर्शन में जमकर हाथापाई ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिल्ली में वकीलों ने भी जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कई वरिष्ठ और महिला वकीलों को गिरफ्तार किया गया. इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अलावा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने विरोध जताया. इस विरोध के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे गिरफ्तार वकीलों को रिहा करें.

आज सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने प्रदर्शन किया. वकील ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे. वकीलों का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गैरकानूनी तरीके से लागू किया गया है और इसके जरिये वैध मतों को मतदाता सूची से हटाने का काम किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के पास जुटे वकील आज दिल्ली पुलिस के शुरुआती दो बैरिकेड्स को पार कर मंडी हाउस पर तीसरे बैरिकेड्स पहुंचे जहां पुलिस के साथ जमकर हाथापाई हुई, जिसके बाद वकीलों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन वकीलों को वाहनों में भरकर पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ले जाया गया.