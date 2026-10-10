दिल्ली में वकीलों के प्रदर्शन में जमकर हुई हाथापाई, चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तार वकील रिहा किए गए
वकीलों का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गैरकानूनी तरीके से लागू किया गया है.
Published : October 10, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिल्ली में वकीलों ने भी जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कई वरिष्ठ और महिला वकीलों को गिरफ्तार किया गया. इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अलावा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने विरोध जताया. इस विरोध के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे गिरफ्तार वकीलों को रिहा करें.
आज सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने प्रदर्शन किया. वकील ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे. वकीलों का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गैरकानूनी तरीके से लागू किया गया है और इसके जरिये वैध मतों को मतदाता सूची से हटाने का काम किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के पास जुटे वकील आज दिल्ली पुलिस के शुरुआती दो बैरिकेड्स को पार कर मंडी हाउस पर तीसरे बैरिकेड्स पहुंचे जहां पुलिस के साथ जमकर हाथापाई हुई, जिसके बाद वकीलों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन वकीलों को वाहनों में भरकर पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ले जाया गया.
दिल्ली में वकीलों के प्रदर्शन में जमकर हुई हाथापाई
पटियाला हाउस कोर्ट में भी दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) के सदस्यों महमूद प्राचा और रमन शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ले जाया गया. यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में वकीलो के आने की सूचना मिलते ही कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील भी वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे. यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स पर करीब दो घंटे रखने के बाद सभी वकीलों को रिहा कर दिया गया. कुल मिलाकर आज करीब तीन सौ से ज्यादा वकीलों को इस प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया.
सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह की याचिका खारिज
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की लीगल हेड रत्ना सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें हिरासत में लिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका. चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
सीजेपी की लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह उन लोगों में शामिल थीं, जिन्हें प्रदर्शन से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था. याचिका में कहा गया था कि रत्ना सिंह दूसरे वकीलों के साथ जब सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन के लिए निकल रही थीं तो उनकी कार के आगे और पीछे कार लगाकर रोक दिया गया. कार के बाहर पुलिसकर्मी मौजूद थे. याचिका में आरोप लगाया गया था कि रत्ना सिंह और तीन दूसरे वकीलों को बिना यह बताए हिरासत में लिया गया कि यह कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है.
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