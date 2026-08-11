झारखंड बंद: जगह-जगह टायर जलाकर सड़क जाम, बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की
झारखंड बंद के आह्वान पर रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह-जगह टायर जलाकर सड़क जाम किया गया है.
Published : August 11, 2026 at 1:30 PM IST
रांची: छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद का राजधानी में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सुबह से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और कई प्रमुख सड़कों पर यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया गया है.
जगह- जगह टायर जलाकर किया रास्ता जाम
रांची के लगभग हर थाना क्षेत्र में बंद समर्थक भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं. कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों-बीच टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया है. जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है. जगह-जगह सड़क पर धरना, नारेबाजी और प्रदर्शन के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है. कई इलाकों में बंद समर्थकों ने दुकानों को भी बंद कराया है. खासकर सीएम आवास के आसपास के रास्तों को बंद कर दिए जाने की वजह से आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
रातू रोड में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की
रांची के रातू रोड चौराहे पर बंद के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर टायर जलाने का प्रयास कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. मौके पर पुलिस बल की तैनाती के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता लगातार सड़क पर डटे रहे. टायर जलाकर विरोध करने पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.
किशोरगंज से कांके रोड तक सड़क पर प्रदर्शन
बंद का असर केवल रातू रोड तक सीमित नहीं है. किशोरगंज, अरगोड़ा, कांके रोड समेत रांची के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है. किशोरी यादव चौक के पास भी बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर विरोध जताया. अरगोड़ा चौक पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर धरना दिया. वहीं कांके रोड में सीएमपीडीआई गेट के पास भी टायर जलाकर सड़क को जाम किया गया. इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
बंद से भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का संदेश: आदित्य साहू
भारतीय जनता पार्टी के बंद को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी मंगलवार को सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बंद का उद्देश्य झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें गंतव्य तक पहुंचने से रोक रही है. साहू ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ पूरा झारखंड खड़ा है और भाजपा के आह्वान पर जनता सड़कों पर उतरी है.
बंद को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट
भाजपा के बंद को देखते हुए रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही जारी रहे. फिलहाल राजधानी के कई हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर डटे हुए हैं. जगह-जगह टायर जलाकर रास्ता बंद किए जाने और सड़क पर धरना-प्रदर्शन के कारण रांची की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित है. बंद समर्थक छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.
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