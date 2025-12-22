#SaveAravalli - अरावली हमारी मां है...प्रदर्शनकारियों ने लहराई तख्तियां, उदयपुर में धक्का-मुक्की
सर्वसमाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वापस लिया जाए वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा.
Published : December 22, 2025 at 2:58 PM IST
उदयपुर: अरावली पर्वतमाला बचाने को लेकर को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को जोरदार और उग्र प्रदर्शन दिखा. अरावली सरंक्षण की मांग लेकर सर्वसमाज और कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे. जीवनदायिनी अरावली को बचाने के लिए आवाज बुलंद की. केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई. सर्वसमाज के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वापस लिया जाए वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा.
उदयपुर में अरावली के संरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सर्वसमाज के लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता, करणी सेना एवं फाइनेंस ग्रुप के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था-अरावली हमारी मां है...इसे नहीं मिटने देंगे, अरावली बचाओ-भविष्य बचाओ. नारों से कलेक्ट्री परिसर गूंज उठा. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं, बल्कि मेवाड़ की जीवनरेखा, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान है. इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई. धक्का-मुक्की की नौबत आ गई.
कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार: पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक और हल्की झड़प की स्थिति बनी. इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया. बसों में बैठाकर ले गए. प्रदर्शनकारी राजेश ने बताया कि अरावली के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलना होगा. अरावली से हमारा गहरा नाता और इतिहास जुड़ा है. समय-समय पर अरावली ने बड़ी आपदाओं से बचाया है.अगर अरावली खत्म हो गई तो वन्य जनजीवन समाप्त हो जाएगा. मेवाड़ में अरावली बचाओ आंदोलन में दूरदराज से भी लोग पहुंचे हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खनन और अन्य गतिविधियों के कारण अरावली को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इससे पर्यावरण, जलस्तर और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है.
विरोध में गिरफ्तारियां भी दी: विरोध कर रहे लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां भी दी. इन्होंने साफ कहा कि जब तक अरावली की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन के जरिए सरकार से अरावली संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की.
