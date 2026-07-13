अपार्टमेंट बना जंग का अखाड़ा, जमीन मालिक और पार्टनर्स के बीच हुई मारपीट, फ्लोर सील, महिला समेत 4 आरोपी अरेस्ट
देहरादून के कृष्ण कॉलोनी अपार्टमेंट में पार्टनर्स के बीच हाथापाई हो गई. एमडीडीए ने एक फ्लोर सील कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 13, 2026 at 6:01 PM IST
देहरादून: डालनवाला थाना क्षेत्र की कृष्ण कॉलोनी में जमीन मालिक और पार्टनर्स के बीच विवाद का मामला सामने आया है. विवाद के दौरान मारपीट की भी घटना सामने आई. सूचना मिलते ही पुलिस और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एमडीडीए की टीम ने इस दौरान फ्लैट के चौथे तल को सील कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, डालनवाला की कृष्ण कॉलोनी में दो अपार्टमेंट के जमीन मालिक राजीव यादव ने अपने 4 पार्टनर के साथ अपार्टमेंट का निर्माण किया था. लेकिन साल 2024 में एक पार्टनर ने धोखाधड़ी से अपार्टमेंट के कुछ फ्लैट मनमर्जी से बेच दिए और अपार्टमेंट के जमीन मालिक को हिस्सा नहीं दिया. इस दौरान अपार्टमेंट में बने फ्लैटों में कमी के कारण विवाद भी एमडीडीए में चल रहा था. राजीव यादव कार्रवाई के लिए पिछले 2 साल से एमडीडीए के चक्कर लगा रहे हैं.
वहीं सोमवार को दोनों अपार्टमेंट के फ्लैट को सील करने के लिए एमडीडीए की टीम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी. जिस समय एमडीडीए की टीम द्वारा अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर को सील किया जा रहा था, उसी दौरान अपार्टमेंट के बाहर राजीव यादव और फ्लैट मालिकों के बीच बहस शुरू हो गई. बहस के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले. मारपीट होते देख अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर से पुलिस नीचे आई और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया गया.
अपार्टमेंट जमीन मालिक राजीव यादव का आरोप है कि फ्लैट अवैध तरीके से बेचे गए हैं. जबकि पार्टनर्स अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं. इसी विवाद के बीच दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा दोनो पक्षों से 1 महिला समेत 4 व्यक्तियों को धारा 126/135/170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया है.
-नरेंद्र गहलावत, कोतवाली डालनवाला प्रभारी-
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