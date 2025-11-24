ETV Bharat / state

रामगढ़ कोर्ट कैंपस में हंगामा, अपराधियों के दो गुटों की हुई नोकझोंक

रामगढ़ में कोर्ट परिसर में अपराधियों के दो गुटों के बीच तीखी नोंकझोंक से हंगामा मच गया.

scuffle between two groups of criminals in court premises led to ruckus in Ramgarh
रामगढ़ कोर्ट कैंपस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 24, 2025 at 9:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: सोमवार को रामगढ़ कोर्ट परिसर के अंदर जमकर हंगामा हुआ. यहां पर वर्चस्व को लेकर अपराधियों के दो गुटों के गुर्गों के बीच नोकझोंक हुई. जिससे कोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को हिरासत में लिया साथ ही मोबाइल, कार समेत कई सामान जब्त किए. कुख्यात अपराधी रियाज और शिवेदर शर्मा व अन्य अपराधियों की कोर्ट में तारीख पर पहुंचने वे आमने-सामने हुए थे.

रामगढ़ पुलिस के द्वारा संगठित अपराध गिरोह के पाण्डेय गिरोह, अमन साहु गिरोह और श्रीवास्तव गिरोह के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि संगठित अपराधी गिरोह के सदस्य रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के आसपास जमा हुए हैं, जो अपराध कर सकते हैं.

जानकारी देते पतरातू एसडीपीओ (ETV Bharat)

इस सूचना पर कार्रवाई के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. गठित टीम के द्वारा छोटे-छोटे ग्रुपों में बांटकर व्यवहार न्यायालय एवं आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही थी तभी अपराधियों की एंट्री फिल्मी स्टाइल में हुई.

रामगढ़ कोर्ट परिसर में मौजूद आम लोगों और वकीलों को अपराधी रास्ते से हटाते हुए भीड़ को चीरते हुए कैंपस में अपनी-अपनी गाड़ियों और पैदल वहां दाखिल हुए. इससे पलक झपकते ही दहशत का ऐसा माहौल बना की वकील और वहां मौजूद जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रीवास्तव गिरोह का शूटर रियाज अंसारी और शिवेंद्र उर्फ शिव शर्मा के लोग आमने-सामने हो गए. बिहार राज्य से भी कई अपराधी रामगढ़ कोर्ट पहुंचे थे. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में रियाज अंसारी और उसके कई सहयोगियों की पेशी थी. इसमें शिव शर्मा भी शामिल था. पतरातू पुलिस कांड संख्या 105/25 में रियाज और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर चुकी थी. अपहरण के इस मामले में अमन श्रीवास्तव और उसके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. पुलिस की जांच में सभी आरोप सत्य पाए गए थे. श्रीवास्तव गिरोह के कई सदस्य इस कांड में शामिल थे.

इसी क्रम में आपराधिक गुट के कुछ लोगों के द्वारा व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में घुसकर हल्ला हंगामा करने की सूचना प्राप्त हुई. इस प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल दस्ते के रूप में तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की टीम के द्वारा श्रीवास्तव गिरोह के सदस्यों को कोर्ट परिसर एवं बाहर से हिरासत में लेते हुए पूछताछ किया गया.

हिरासत में लिये गये कुल 21 अपराधियों के द्वारा न्यायालय में हल्ला-हंगामा करने की बात को स्वीकार की गयी है. इनमें से कई अपराधी ऐसे हैं, जिस पर दर्जनों काण्ड अंकित हैं. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. संगठित अपराध गिरोह के विरूद्ध रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी किसी भी गिरोह के सदस्यों/अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने बताया कि पुलिस आपराधिक गिरोह के कुछ सदस्यों की कोर्ट में पेशी थी. इसी दौरान दो अलग अलग गुट के सदस्य वर्चस्व को लेकर आपस मे भीड़ गए थे . सके बाद तुरंत हम सभी पुलिस ने उन सभी हल्ला हंगामा करने वाले सभी अपराधकर्मियों को पकड़ लिया गया.

कुख्यात अपराधी रियाज अंसारी और शिव शर्मा की पेशी को लेकर पतरातू पुलिस पहले से ही अलर्ट थी. रामगढ़ एसपी अजय कुमार और पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में पतरातू, भुरकुंडा, भदानीनगर, बरकाकाना पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए गये. पुलिस रियाज अंसारी पर हमला करने वाले गैंग के सदस्यों को पकड़ना चाहती थी. कोर्ट परिसर से कोई भी अपराधी भागने में कामयाब ना हो इसका पूरा इंतजाम था.

इस कार्रवाई में पुलिस ने 21 अपराधियों को हिरासत में लिया. इसके साथ ही कोर्ट कैंपस में हंगामा कर रहे लोगों से कुल 26 मोबाइल फोन, 01 गाड़ी, 2 वॉकी-टॉकी, एक चांदी जैसा ब्रेसलेट और तीन स्मार्ट वॉच को जब्त किया है.

इसे भी पढे़ं- धनबाद सीजेएम कोर्ट कैंपस में हंगामा, आरोपी की मां का पुलिस पर आरोप - Ruckus in court campus

इसे भी पढे़ं- दुमका कोर्ट परिसर में बाइक चोरी करते एक युवक रंगे हाथ धराया, लोगों ने पिटाई कर चोर को किया पुलिस के हवाले - Bike theft in Dumka Court

इसे भी पढे़ं- रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत के हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप

TAGGED:

POLICE TOOK CRIMINALS INTO CUSTODY
RAMGARH
SCUFFLE BETWEEN TWO GROUPS
कोर्ट परिसर में हंगामा
RUCKUS IN COURT CAMPUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.