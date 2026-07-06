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कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर हंगामा, NSUI छात्रों और पुलिस के बीच झड़प

कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम अनुमति न मिलने के बाद भी आयोजन पर विवाद हो गया.

'छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए हंगामा
'छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए हंगामा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 6:06 PM IST

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कोटा: नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले के बाद राहुल गांधी के आह्वान पर देशभर में कांग्रेस और उसके संगठन "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की तरफ से सोमवार को गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम आयोजित किया था. इसके संबंध में अनुमति कॉलेज से छात्रों को नहीं मिली थी, इसके बाद भी एनएसयूआई ने कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित करने की ठान ली.

बिना अनुमति के कार्यक्रम: इसके बाद एनएसयूआई के छात्र जिला अध्यक्ष शहर विशाल मेवाड़ा, प्रदेश महासचिव रिदम शर्मा और छात्र संघ उपाध्यक्ष पवन मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पहले से ही कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी. ऐसे में इन छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया. इसी को लेकर यह आमने-सामने हो गए.

कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI छात्रों की पुलिस से झड़प (ETV Bharat Kota)

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धरने पर बैठे छात्र: छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन पुलिस और रिजर्व फोर्स के जवानों ने इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया. इस दौरान काफी धक्का-मुक्की भी इन छात्रों और पुलिस के बीच हुई. इसके बाद छात्र धरना देकर सड़क पर भी बैठ गए. इसके बावजूद भी हंगामा चलता रहा. जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे साथ धक्का-मुक्की पुलिस प्रशासन ने की है.

NSUI Protest
छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की (ETV Bharat Kota)

कॉलेज प्रबंधन पर आरोप: प्रदेश महासचिव रिदम शर्मा ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीका सरकार अपना रही है. कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह से सरकार के दबाव में है और एनएसयूआई के कार्यक्रमों को नहीं होने दे रहा है. पवन मीणा का कहना है कि हमें पहले कार्यक्रम के लिए अनुमति कॉलेज प्रबंधन ने दे दी थी, लेकिन बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आपत्ति के बाद रद्द की गई है, जबकि कॉलेज में हम छात्रों से केवल चर्चा करना चाह रहे थे, जिस तरह से वर्तमान में देश के हालात है, उसे पर ही बातचीत की जानी थी.

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SCUFFLE BETWEEN NSUI AND POLICE

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