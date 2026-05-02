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मुजफ्फरनगर: किसान, नौजवान बचाओ यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

21 दिवसीय “किसान नौजवान बचाओ यात्रा”. ( ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 21 दिवसीय “किसान नौजवान बचाओ यात्रा” शनिवार देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां कंपनी बाग पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. इस यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी और यह मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली के रास्ते लखनऊ तक जाने वाली थी. 21 दिवसीय “किसान नौजवान बचाओ यात्रा” को पुलिस ने रोका. (ETV Bharat) जैसे ही यात्रा कंपनी बाग पहुंची, जिला प्रशासन और पुलिस ने बिना अनुमति यात्रा निकालने का हवाला देते हुए इसे रोक दिया. पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. मौके पर पहले से तैनात पुलिस बल ने यात्रा को चारों ओर से घेर लिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद धक्का-मुक्की भी हुई.