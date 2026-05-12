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मऊ: ट्रेन उद्घाटन के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की

मऊ: दोहरीघाट-औड़िहार मेमू ट्रेन उद्घाटन समारोह के दौरान दो राजनीतिक पार्टियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पार्टियों के समर्थकों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर उद्घाटन समारोह संपन्न हो पाया.

जानकारी के अनुसार, मेमू ट्रेन के शुभारंभ के दौरान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा समेत जिले के जनप्रतिनिधि और बीजेपी के पदाधिकारी दोहरीघाट पर मौजूद थे. तभी सपा सांसद राजीव राय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, इस दौरान, सपा कार्यकर्ता जोर-जोर से नारेबाजी कर रहे थे. उन्हें देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की होने लगी. इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल कर मामला शांत कराया.

घटना के बाद घोसी के पूर्व सांसद Atul Rai ने घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, उद्घाटन समारोह में जिस तरह दोनों जनप्रतिनिधियों के समर्थकों ने व्यवहार किया, वह किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, तो दूसरी ओर खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले नेता, लेकिन जनता के हित और मर्यादा दोनों पीछे छूट गए.



अतुल राय ने यह भी कहा कि उन्हें श्रेय की राजनीति से कोई मतलब नहीं, बल्कि वे घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता के सुख-दुख में शामिल रहना चाहते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मेमू ट्रेन चलाई ही गई है, तो उसे कम से कम वाराणसी तक बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नही किया गया.