सिरसा में मेडिकल संचालक और वकील के बीच हाथपाई मामले में नया मोड़, आरोपी के भाई ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज

हरियाणा में वकील और मेडिकल संचालक के बीच मारपीट मामले में आरोपी के भाई की ओर से सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है.

KEWAL KAMBOJ ATTACK CASE
सिरसा में मेडिकल संचालक और वकील के बीच हाथपाई मामला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 5:38 PM IST

4 Min Read
सिरसा: स्थानीय अग्रवाल कॉलोनी में 17 जनवरी को सिरसा बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष केवल कंबोज के हमलावर की गिरफ्तारी नहीं होने से वकीलों ने कामकाज ठप रखा है. मामले में आरोपी अभी भी फरार है. इसी बीच आरोपी प्रमोद टाक के भाई डॉ. बिजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए मामले में शिकायतकर्ता केवल कंबोज के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. साथ ही आरोपी प्रमोद टाक सहित पूरे परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है.

वकील और मेडिकल संचालक के बीच मारपीट का वीडियोः वकील केवल कंबोज और मेडिकल संचालक के साथ हुई मारपीट के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है की दुकान में घुसते ही वकील और मेडिकल संचालक में कहासुनी होती है. कहासुनी के दौरान वकील आरोपी प्रमोद टाक के काफी नजदीक आ गए हैं. इस दौरान बहस तीखा हो गया. पहले वकील, आरोपी दुकानदार का कॉलर पकड़ते हैं. इसके बाद दोनों में हाथा-पाई तेज हो जाती है.

इस बीच आरोपी दुकानदार ने कॉउंटर के पास में रखे चौड़ी पट्टी (लाठीनुमा डंडे) से वकील पर हमला कर देता है. हमले के बाद वकील किसी व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल करते दिख रहे हैं. आरोपी पक्ष की ओर से मेडिकल संचालक के भाई डॉ विजेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कि उसके भाई की कोई गलती नहीं है. किसी बात को लेकर हुई बहस हुई और बाद में हाथापाई हो गई. वकील ने अचानक उसके भाई पर हाथ उठा दिया. ऐसे में मामला बिगड़ गया.

आरोपी के भाई ने लगाई सुरक्षा की गुहार (Etv Bharat)

अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर हुआ विवादः मेडिकल संचालक के भाई डॉ. बिजेंद्र सिंह टाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखते हुए बार एसोसिएशन और पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही कार्रवाई को एकतरफा बताया. डॉ. बिजेंद्र सिंह ने बताया कि "उसका भाई प्रमोद प्रेम नगर में मेडिकल स्टोर चलाता है, जोकि रजिस्टर्ड है. पड़ोस में ही अपने आप को अधिवक्ता बताने वाला केवल कंबोज रहता है, जोकि झोला छाप डॉक्टर है और क्लीनिक भी चलाता है. केवल कंबोज उसके भाई से अक्सर दवाइयां ले जाता था. डॉक्टर की तरफ 300 रुपए की उधारी उसके भाई प्रमोद ने लेनी थी, जोकि करीब 6 माह से नहीं दे रहा था. 17 जनवरी की सायं 4.30 बजे उसके भाई ने केवल कृष्ण को फोन कर 300 रुपए की उधारी देने के लिए बात की. उस वक्त केवल कंबोज किसी अधिवक्ता की बेटी की शादी में था और उसने शराब का सेवन किया हुआ था. कुछ देर बाद केवल उसके भाई के मेडिकल पर आया और आते ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया. उसके भाई ने यही कहा कि आप बेशक 300 रुपए मत दो, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग न करें. इसी पर विवाद हुआ."

'आरोप-हमारी बातें नहीं सुन रही है पुलिस' डॉ. बिजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि "कुछ प्रमुख लोगों के माध्यम से केवल कंबोज से झगड़े को निपटाने संबंधी बातचीत की, लेकिन उन्होंने बार एसोसिएशन का हवाला देते हुए कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद हमलोग हुडा चौकी में शिकायत लेकर गए, लेकिन पुलिस ने मजबूरी का हवाला देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की. 19 जनवरी को पुलिस ने मेरे भाई के खिलाफ बार एसोसिएशन के दबाव के चलते विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया, जबकि उनकी शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद वे कुछ प्रमुख लोगों के साथ एसपी सिरसा और डीएसपी से मिले, लेकिन उन्होंने भी मजबूरी का हवाला देते हुए हमारी बात को अनसुना कर दिया. यही नहीं बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने तो एसपी कार्यालय में एसपी के समक्ष ही उसके भाई को देख लेने की धमकी दे डाली."

'भय के साए में परिवार': आरोपी प्रमोद टाक के भाई डॉ. बिजेंद्र सिंह ने बताया कि "घटना के बाद से उनका पूरा परिवार भय के साए में जी रहा है. परिवार को अधिवक्ताओं और पुलिस की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही है. धमकियों से डरकर उसका भाई भी पिछले एक सप्ताह से लापता है, जिसकी वे लगातार तलाश कर रहे हैं. "

क्या बोले थाना प्रभारीः सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का कहना है कि "वकील केवल कंबोज की और से शिकायत दी गई थी जिस पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल संचालक प्रमोद कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगामी कार्रवाई भी की जा रही है."

