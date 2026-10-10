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सहारनपुर में प्रदूषण को लेकर हाथापाई, युवक की पीट-पीट कर हत्या

टायर फैक्ट्री में विवाद ( Etv Bharat )

सहारनपुर: जिले के थाना गंगोह इलाके के गांव सलारपुरा में टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को लेकर शुरू हुआ विरोध खूनी संघर्ष में बदल गया. फैक्ट्री के अंदर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. फैक्टरी संचालक के गुर्गों ने युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी. संघर्ष में दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ है. पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही.

गांव सलारपुरा में टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को लेकर आसपास के ग्रामीणों में नाराजगी थी. फैक्टरी में पुराने टायर जला कर तेल निकाला जाता है. ग्रामीणों का आरोप था कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कुछ युवक फैक्ट्री पहुंचे थे.