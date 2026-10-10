सहारनपुर में प्रदूषण को लेकर हाथापाई, युवक की पीट-पीट कर हत्या
सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:51 AM IST
सहारनपुर: जिले के थाना गंगोह इलाके के गांव सलारपुरा में टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को लेकर शुरू हुआ विरोध खूनी संघर्ष में बदल गया. फैक्ट्री के अंदर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. फैक्टरी संचालक के गुर्गों ने युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी. संघर्ष में दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ है. पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही.
गांव सलारपुरा में टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को लेकर आसपास के ग्रामीणों में नाराजगी थी. फैक्टरी में पुराने टायर जला कर तेल निकाला जाता है. ग्रामीणों का आरोप था कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कुछ युवक फैक्ट्री पहुंचे थे.
बताया जा रहा है कि वहां फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों और बाहर से आए युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इसके बाद फैक्ट्री परिसर में मारपीट शुरू हो गई.
आरोप है कि संघर्ष के दौरान लोहे की रॉड और गड़ासे से हमला किया गया. मारपीट में अरबीन चौहान और सादिक को गंभीर चोटें आईं. अरबीन की हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई.
सादिक को गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं, संजय उर्फ संदीप के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है. युवक की मौत की खबर फैलते ही मामले ने गंभीर रूप ले लिया.
गंगोह कोतवाली प्रभारी इंद्रेश चौहान ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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