ETV Bharat / state

अलीगढ़ में OBC आरक्षण के आंकड़ों की पड़ताल, निकाय चुनाव में OBC आरक्षण तय करने को होगा समग्र अध्ययन

अलीगढ़ में OBC आरक्षण के आंकड़ों की हो रही पड़ताल. ( ईटीवी भारत )

अलीगढ़ : स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को अलीगढ़ में जनप्रतिनिधियों से जानकारी जुटाई. अलीगढ़ कलक्ट्रेट सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों से पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर सवाल किए गए. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहा है. इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का प्रमाणिक अध्ययन करना है. स्थानीय ग्रामीण निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े तथ्यों का गहन अध्ययन कर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिले सुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर सरकार को संस्तुतियां दी जाएंगी. अलीगढ़ में OBC आरक्षण के आंकड़ों की हो रही पड़ताल. (ईटीवी भारत) आयोग के सदस्य बृजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 1994 में पिछड़ा वर्ग में 79 जातियों को शामिल किया गया था. वर्तमान व्यवस्था के तहत पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा रहा है. बैठक में आयोग के सदस्यों संतोष कुमार विश्वकर्मा, एसपी सिंह और अरविंद कुमार चौरसिया ने भी जनप्रतिनिधियों से उनकी राय जानी.