अलीगढ़ में OBC आरक्षण के आंकड़ों की पड़ताल, निकाय चुनाव में OBC आरक्षण तय करने को होगा समग्र अध्ययन
अलीगढ़ में OBC आरक्षण को लेकर 52.43% पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर आयोग ने जनप्रतिनिधियों से कई सवाल पूछे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 5:05 PM IST
अलीगढ़ : स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को अलीगढ़ में जनप्रतिनिधियों से जानकारी जुटाई.
अलीगढ़ कलक्ट्रेट सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों से पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर सवाल किए गए.
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहा है. इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का प्रमाणिक अध्ययन करना है.
स्थानीय ग्रामीण निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े तथ्यों का गहन अध्ययन कर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिले सुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर सरकार को संस्तुतियां दी जाएंगी.
आयोग के सदस्य बृजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 1994 में पिछड़ा वर्ग में 79 जातियों को शामिल किया गया था. वर्तमान व्यवस्था के तहत पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा रहा है.
बैठक में आयोग के सदस्यों संतोष कुमार विश्वकर्मा, एसपी सिंह और अरविंद कुमार चौरसिया ने भी जनप्रतिनिधियों से उनकी राय जानी.
शिक्षा और रोजगार बढ़ाने पर जोर
प्रश्नोत्तर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन के कारणों, स्थानीय निकायों में ओबीसी की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने, रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की ज़रूरत बताई.
मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने जिले से संबंधित आंकड़े आयोग के समक्ष रखे. उन्होंने बताया कि अलीगढ़ 3650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है.
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 22,85,065 है. जिले में पांच तहसील, 12 विकास खंड, 852 ग्राम पंचायतें और 12 क्षेत्र पंचायतें हैं. जिला पंचायत में 46 वार्ड हैं.
जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि जिले में पिछड़ा वर्ग की आबादी 11,98,111 है, जो कुल आबादी का 52.43 प्रतिशत है. जिला पंचायत के 46 सदस्यों में 12 सदस्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं.
बैठक में ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने आयोग के सवालों के जवाब देने के साथ अपनी समस्याएं और सुझाव भी रखे.
आयोग ने प्रमाणिक तथ्यों और जनसहभागिता के आधार पर पिछड़ेपन का आकलन करने की बात कही. प्राप्त सूचनाओं और सुझावों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.