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राज्यसभा चुनाव 2026 : नामांकन पत्रों की जांच पूरी, तीनों प्रत्याशियों के फॉर्म वैध, निर्विरोध चुना जाना तय

जयपुर : राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हो रहे द्विवार्षिक निर्वाचन में मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई. विधानसभा परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा द्वारा की गई जांच में सभी नौ नामांकन पत्र वैध पाए गए. इसके साथ ही प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो गई है और तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि तीन सीटों के लिए केवल तीन ही उम्मीदवार मैदान में हैं.

नामांकन की जांच पूरी : रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नीरज डांगी द्वारा दाखिल तीन, अलका सिंह गुर्जर द्वारा दाखिल दो और डॉ. सतीश पूनिया द्वारा दाखिल चार नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच की गई. जांच प्रक्रिया प्रत्याशियों, प्रस्तावकों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई. नामांकन पत्रों की जांच पर्यवेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में सम्पन्न हुई. अब नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित है. इस तिथि तक कोई प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेता है, तो तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे. विधानसभा में वर्तमान दलगत गणित के अनुसार भाजपा दो और कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में है. ऐसे में 11 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने की औपचारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है.