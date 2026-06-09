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राज्यसभा चुनाव 2026 : नामांकन पत्रों की जांच पूरी, तीनों प्रत्याशियों के फॉर्म वैध, निर्विरोध चुना जाना तय

राजस्थान राज्यसभा चुनाव 2026 में तीन सीटों पर केवल तीन उम्मीदवार मैदान में हैं.

SCRUTINY OF NOMINATION PAPERS, FORMS OF ALL THREE CANDIDATES
भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी. (ETV Bharat jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 3:59 PM IST

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जयपुर : राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हो रहे द्विवार्षिक निर्वाचन में मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई. विधानसभा परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा द्वारा की गई जांच में सभी नौ नामांकन पत्र वैध पाए गए. इसके साथ ही प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो गई है और तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि तीन सीटों के लिए केवल तीन ही उम्मीदवार मैदान में हैं.

नामांकन की जांच पूरी : रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नीरज डांगी द्वारा दाखिल तीन, अलका सिंह गुर्जर द्वारा दाखिल दो और डॉ. सतीश पूनिया द्वारा दाखिल चार नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच की गई. जांच प्रक्रिया प्रत्याशियों, प्रस्तावकों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई. नामांकन पत्रों की जांच पर्यवेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में सम्पन्न हुई. अब नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित है. इस तिथि तक कोई प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेता है, तो तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे. विधानसभा में वर्तमान दलगत गणित के अनुसार भाजपा दो और कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में है. ऐसे में 11 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने की औपचारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है.

पढ़ेंः राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी का दावा, 'बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार उतारा, तो मिलेगी हार'

भाजपा ने OBC तो कांग्रेस ने दलित पर खेल दांव: राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ जाट नेता डॉ. सतीश पूनिया तथा भाजपा की राष्ट्रीय सचिव एवं गुर्जर समाज की प्रमुख नेता अलका सिंह गुर्जर शामिल हैं. भाजपा ने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए जाट और गुर्जर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है. वहीं, कांग्रेस ने मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है. दलित समाज से आने वाले डांगी को पार्टी नेतृत्व का भरोसा प्राप्त है और विधानसभा में कांग्रेस के संख्या बल के आधार पर उनकी जीत पहले से ही सुनिश्चित मानी जा रही है.

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