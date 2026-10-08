भरतपुर में स्क्रब टाइफस का डंक गहराया, जनवरी से अब तक 59 केस, भुसावर बना हॉटस्पॉट
भरतपुर में स्क्रब टाइफस बीमारी हर साल लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका कोई ठोस स्थायी समाधान नहीं निकल सका है.
Published : October 8, 2026 at 7:43 PM IST
भरतपुर: स्क्रब टाइफस का डंक जिले में एक बार फिर गहराता जा रहा है. जनवरी से अब तक 59 मरीज मिले हैं. खासकर तब जब सितंबर में भुसावर ब्लॉक इस बीमारी का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा हो. पिछले साल के 61 मामलों से तुलना कर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर रोकथाम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है. जयपुर में बीते तीन माह में इस बीमारी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है.
भुसावर में फूटा संक्रमण का बम: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में एक जनवरी से 6 अक्टूबर 2026 तक कुल 59 मामलों में से अकेले भुसावर ब्लॉक में 24 मरीज मिले हैं, यानी जिले के 40 फीसदी से ज्यादा मामले केवल एक ही इलाके से हैं. यह आंकड़ा स्पष्ट बता रहा है कि भुसावर में बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग का निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल रहा है.
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कहां कितने मरीज मिले
- भुसावर: 24
- बयाना: 9
- रूपवास: 5
- उच्चैन: 5
- नदबई: 4
- भरतपुर शहर: 3
- सेवर: 2
- अन्य: 7
- कुल: 59
सिर्फ 50 घरों का सर्वे: सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि लक्षण दिखने पर आरबीएम अस्पताल की आईडीएस लैब में जांच कराई जा रही है और पॉजिटिव मरीज मिलते ही आसपास के 50 घरों का सर्वे कर एजिथ्रोमाइसिन व डॉक्सीसाइक्लिन बांटी जा रही है. वहीं, पशुपालन और कृषि विभाग के साथ मिलकर साइपरमेथ्रिन स्प्रे, एंटी-लार्वल और एंटी-रोडेंट की गतिविधियां की जाती हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो स्क्रब टाइफस भरतपुर के लिए कोई नई आफत नहीं है. हर साल यह बीमारी लगातार जिले के लोगों को शिकार बना रही है, लेकिन कोई ठोस स्थायी समाधान नहीं निकल सका है.
|वर्ष
|स्क्रब टाइफस मरीज
|मौतें
|2019
|98
|2
|2020
|54
|0
|2021
|78
|1
|2022
|81
|3
|2023
|84
|0
|2024
|61
|1
|2025
|61
|0
|2026 (6 अक्टूबर तक)
|59
|0
तो तुरंत जांच कराएं: सीएमएचओ डॉ कपूर ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक संक्रमण है, जो संक्रमित चिगर/माइट के काटने से फैलता है. इसके लक्षण अक्सर काटने के करीब 6–21 दिन बाद दिखाई दे सकते हैं. स्क्रब टाइफस का बुखार सामान्य वायरल बुखार जैसा लग सकता है, इसलिए केवल लक्षणों से इसकी पहचान मुश्किल हो सकती है. लगातार तेज बुखार के साथ सिरदर्द, शरीर दर्द या रैश हों तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.
प्रमुख लक्षण
- अचानक तेज बुखार
- तेज सिरदर्द
- ठंड लगना या कंपकंपी
- मांसपेशियों और शरीर में दर्द
- बहुत अधिक कमजोरी और थकान
- मतली या उल्टी
- भूख कम लगना
- आंखों में लालिमा
- शरीर पर लाल चकत्ते/रैश
- गंभीर स्थिति में भ्रम-बेहोशी, सांस लेने में परेशानी या दूसरे अंगों पर असर.
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पशुओं से मनुष्य में आता है यह रोग: संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. अरविंद चौधरी ने बताया कि स्क्रब टाइफस का संक्रमण फैलाने वाला चिगर माइट पशुओं पर पाया जाने वाला बाह्य परजीवी है. संक्रमित माइट के काटने पर ओरिएंटिया बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर रक्त प्रवाह के जरिए संक्रमण पैदा कर सकता है. शुरुआत में तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने पर बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है. उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग पशुओं को बाह्य परजीवियों से मुक्त रखने के लिए पशुपालकों को एक्टोपैरासाइट नियंत्रण की दवाइयां उपलब्ध कराता है. पशुपालकों को पशुओं की नियमित जांच और परजीवी नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है. इसके अलावा घरों और पशुबाड़ों के आसपास उगी घास की नियमित कटाई पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि घास और झाड़ियों में ये परजीवी पनप सकते हैं. पशु चिकित्सालयों के माध्यम से पशुपालकों को सावधानियों की जानकारी देने के साथ जनचेतना गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं.