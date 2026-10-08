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भरतपुर में स्क्रब टाइफस का डंक गहराया, जनवरी से अब तक 59 केस, भुसावर बना हॉटस्पॉट

स्वास्थ्य भवन भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: स्क्रब टाइफस का डंक जिले में एक बार फिर गहराता जा रहा है. जनवरी से अब तक 59 मरीज मिले हैं. खासकर तब जब सितंबर में भुसावर ब्लॉक इस बीमारी का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा हो. पिछले साल के 61 मामलों से तुलना कर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर रोकथाम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है. जयपुर में बीते तीन माह में इस बीमारी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है.

भुसावर में फूटा संक्रमण का बम: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में एक जनवरी से 6 अक्टूबर 2026 तक कुल 59 मामलों में से अकेले भुसावर ब्लॉक में 24 मरीज मिले हैं, यानी जिले के 40 फीसदी से ज्यादा मामले केवल एक ही इलाके से हैं. यह आंकड़ा स्पष्ट बता रहा है कि भुसावर में बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग का निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल रहा है.

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कहां कितने मरीज मिले भुसावर: 24

24 बयाना: 9

9 रूपवास: 5

5 उच्चैन: 5

5 नदबई: 4

4 भरतपुर शहर: 3

3 सेवर: 2

2 अन्य: 7

7 कुल: 59 सिर्फ 50 घरों का सर्वे: सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि लक्षण दिखने पर आरबीएम अस्पताल की आईडीएस लैब में जांच कराई जा रही है और पॉजिटिव मरीज मिलते ही आसपास के 50 घरों का सर्वे कर एजिथ्रोमाइसिन व डॉक्सीसाइक्लिन बांटी जा रही है. वहीं, पशुपालन और कृषि विभाग के साथ मिलकर साइपरमेथ्रिन स्प्रे, एंटी-लार्वल और एंटी-रोडेंट की गतिविधियां की जाती हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो स्क्रब टाइफस भरतपुर के लिए कोई नई आफत नहीं है. हर साल यह बीमारी लगातार जिले के लोगों को शिकार बना रही है, लेकिन कोई ठोस स्थायी समाधान नहीं निकल सका है.

वर्ष स्क्रब टाइफस मरीज मौतें 2019 98 2 2020 54 0 2021 78 1 2022 81 3 2023 84 0 2024 61 1 2025 61 0 2026 (6 अक्टूबर तक) 59 0