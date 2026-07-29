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करना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में काम.. तो हो जाइये तैयार, पटना में पहली बार FTII की ट्रेनिंग

पटना में पहली बार FTII के सहयोग से फिल्म मेकिंग कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जहां युवा व्यावहारिक तकनीक से सिनेमा की बारीकियां सीखेंगे.

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पटना में पहली बार FTII की ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 7:41 PM IST

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पटना: फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखने वाले बिहार के युवाओं को अब प्रशिक्षण के लिए मुंबई या पुणे की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. पहली बार राजधानी पटना में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII), पुणे और उसके सेंटर फॉर ओपन लर्निंग (CFOL) की आधिकारिक आठ दिवसीय 'स्क्रिप्ट टू स्क्रीन' कार्यशाला आयोजित होने जा रही है.

पटना में सिनेमाई क्रांति की शुरुआत: यह कार्यशाला 5 से 11 अगस्त तक चलेगी, जहां अभिनय से लेकर निर्देशन, पटकथा लेखन, कैमरा, एडिटिंग और फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञों से सीखने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि प्रतिभागी सिर्फ क्लासरूम में बैठकर नहीं, बल्कि खुद एक लघु फिल्म बनाकर सीखेंगे.

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हाउस ऑफ वैरायटी के संस्थापक और रीजेंट सिनेमा के संचालक सुमन सिन्हा (ETV Bharat)

आठ दिवसीय कार्यशाला: ईटीवी भारत से खास बातचीत में हाउस ऑफ वैरायटी के संस्थापक और रीजेंट सिनेमा के संचालक सुमन सिन्हा ने बताया कि बिहार में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर का मंच और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता. इसी सोच के साथ हाउस ऑफ वैरायटी और नाट्य दल दस्तक ने FTII, पुणे के साथ मिलकर यह पहल की है.

"इसका उद्देश्य केवल एक कार्यशाला आयोजित करना नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं को फिल्म और मनोरंजन जगत में पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि वह अपने शहर में रहकर भी बड़े सपनों को साकार कर सकें. यह कार्यक्रम केवल अभिनय सीखने तक सीमित नहीं रहेगा."- सुमन सिन्हा,हाउस ऑफ वैरायटी के संस्थापक और रीजेंट सिनेमा के संचालक

फिल्म निर्माण की बारीकियों का पाठ : सुमन सिन्हा ने बताया कि इसमें फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया को व्यावहारिक तरीके से समझाया जाएगा. प्रतिभागियों को कहानी चुनने से लेकर पटकथा लेखन, संवाद, दृश्य संरचना, प्री-प्रोडक्शन, शूटिंग प्लान, लोकेशन चयन, कास्टिंग, निर्देशन, कैमरा संचालन, लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन तक हर चरण का प्रशिक्षण मिलेगा. अंत में प्रतिभागी समूह बनाकर अपनी लघु फिल्म तैयार करेंगे, जिसकी स्क्रीनिंग होगी और FTII के विशेषज्ञ उसकी समीक्षा कर आवश्यक सुझाव देंगे.

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पटना में पहली बार FTII की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

'स्क्रिप्ट टू स्क्रीन': उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह हैंड्स-ऑन वर्कशॉप होगी यानी यहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं होंगी, बल्कि प्रतिभागी कैमरा पकड़ेंगे, कलाकारों के साथ काम करेंगे, शूटिंग करेंगे और एडिटिंग टेबल तक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे. यही वजह है कि इस कार्यशाला का नाम 'स्क्रिप्ट टू स्क्रीन' रखा गया है, जहां एक विचार किस तरह पर्दे तक पहुंचता है, उसे व्यवहारिक रूप से समझाया जाएगा.

अभिनय का विशेष सत्र: सुमन सिन्हा के मुताबिक कार्यशाला में अभिनय का विशेष सत्र भी होगा. प्रतिभागियों को कैमरे के सामने अभिनय की बारीकियां सिखाई जाएंगी. अभिनय की वह शैली भी समझाई जाएगी जिसने विश्व सिनेमा को नई दिशा दी. चार्ली चैपलिन जैसे महान कलाकारों की अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज और बिना संवाद के भाव व्यक्त करने की कला पर चर्चा होगी.

एक्टिंग के शौकिनों के लिए बड़ा मौका: साथ ही भारतीय रंगमंच और नाट्य परंपरा के प्रमुख कलाकारों की अभिनय पद्धति, चरित्र निर्माण, मंच अनुशासन और कैमरे के सामने अभिनय के अंतर को भी समझाया जाएगा. अभिनय सीखने वाले युवाओं के लिए यह सत्र सबसे अधिक उपयोगी माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि सिनेमैटोग्राफी के दौरान कैमरे की तकनीकी समझ, फ्रेमिंग, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट, विजुअल कम्पोजिशन और लाइटिंग के प्रयोग सिखाए जाएंगे.

प्री से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक की जानकारी: वहीं साउंड डिजाइन में संवाद रिकॉर्डिंग, एम्बिएंस रिकॉर्डिंग और बैकग्राउंड साउंड की भूमिका समझाई जाएगी. एडिटिंग के दौरान प्रतिभागियों को यह बताया जाएगा कि किस तरह बिखरे हुए दृश्यों को जोड़कर प्रभावशाली कहानी बनाई जाती है. पोस्ट-प्रोडक्शन में कलर करेक्शन, साउंड मिक्सिंग और अंतिम फिल्म तैयार करने की पूरी प्रक्रिया भी सीखने को मिलेगी.

नए करियर विकल्प: सुमन सिन्हा ने कहा कि यह कार्यशाला सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो फिल्मों में अभिनेता बनना चाहते हैं. आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, ओटीटी और सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट क्रिएशन तेजी से करियर का विकल्प बन रहा है. ऐसे में कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, शॉर्ट फिल्म निर्माता, थिएटर कलाकार, मीडिया और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी भी इस प्रशिक्षण से लाभ उठा सकते हैं. उनका कहना है कि बिहार के युवाओं में रचनात्मक क्षमता भरपूर है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण की है.

कौन हैं कार्यशाला के कोर्स डायरेक्टर?: उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के कोर्स डायरेक्टर प्रख्यात फिल्म शिक्षाविद् गिरिश जोटवाणी होंगे, जो वर्षों से फिल्म शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में प्रतिभागियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा. यदि इस कार्यशाला को अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो भविष्य में भी FTII के सहयोग से पटना में उन्नत फिल्म प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इससे बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की फिल्म शिक्षा अपने राज्य में ही उपलब्ध हो सकेगी.

फिल्म प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पटना की पहचान: सुमन सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से भी प्रतिभागी पंजीकरण करा रहे हैं. इससे यह स्पष्ट है कि पटना अब धीरे-धीरे फिल्म प्रशिक्षण के एक नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. यह आठ दिवसीय कार्यशाला 5 से 11 अगस्त तक हाउस ऑफ वैरायटी, द हब, प्रथम तल, रीजेंट सिनेमा परिसर, ईस्ट गांधी मैदान, पटना में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी.

रजिस्ट्रेशन फी भी जान लें: इसमें भाग लेने के लिए 12600 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. सीमित सीटों के कारण आयोजकों ने इच्छुक प्रतिभागियों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है. उनका मानना है कि यह पहल बिहार के युवाओं के लिए फिल्म और सिनेमा की दुनिया में प्रवेश का एक मजबूत मंच साबित होगी, जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें कैमरे की रोशनी में साकार करना भी सिखाया जाएगा.

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