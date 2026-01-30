ETV Bharat / state

UTS व RailOne ऐप स्क्रीनशॉट नहीं, मोबाइल में दिखाना होगा लाइव टिकट, अन्यथा लगेगा जुर्माना

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि हाल के समय में टिकट जांच के दौरान कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें यात्री बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जाते हैं. वे जांच के दौरान जुर्माने से बचने के लिए परिचितों से मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करवाकर उसका स्क्रीनशॉट मंगवा लेते हैं. यह न केवल अनियमित यात्रा है, बल्कि रेलवे के नियमों का खुला उल्लंघन भी है.

जैसलमेर: रेल यात्रा के दौरान अनारक्षित टिकट को लेकर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब यूटीएस अथवा रेलवन मोबाइल एप से बनाए गए टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाना नियमों के तहत मान्य नहीं होगा. जांच के समय यदि कोई यात्री स्क्रीनशॉट के आधार पर टिकट दिखाने का प्रयास करता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने की श्रेणी में रखा जाएगा और उस पर नियमानुसार आर्थिक दंड लगाया जाएगा.

250 रुपए का जुर्माना: उन्होंने बताया कि यूटीएस और रेलवन एप के माध्यम से जारी होने वाले अनारक्षित टिकट पूरी तरह डिजिटल और सक्रिय (लाइव) होते हैं. इनकी वैधता केवल उसी मोबाइल फोन पर मानी जाती है, जिस पर टिकट बुक किया गया हो और ऐप में टिकट वास्तविक समय में प्रदर्शित हो रहा हो. किसी अन्य माध्यम से भेजा गया स्क्रीनशॉट या फोटो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. सीनियर डीसीएम ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान यदि कोई यात्री स्क्रीनशॉट के आधार पर टिकट दिखाते हुए पाया जाता है, तो उसे बिना टिकट यात्री मानते हुए रेलवे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किराया, 250 रुपए का जुर्माना तथा अन्य लागू शुल्क वसूले जाएंगे. इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की रियायत का प्रावधान नहीं है.

पढ़ें: कोटा से गुजरने वाली दो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू हुआ तत्काल टिकट OTP वैरिफिकेशन

टिकट दुरुपयोग रोकना उद्देश्य: रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह निर्देश डिजिटल टिकट प्रणाली के गलत इस्तेमाल को रोकने, पारदर्शिता बनाए रखने और यात्रियों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट अवश्य लें, मोबाइल फोन में पर्याप्त चार्ज और इंटरनेट सुविधा रखें तथा टिकट जांच के समय यूटीएस या रेलवन एप में टिकट को लॉग-इन स्थिति में दिखाएं. नियमों का पालन न करने की स्थिति में की गई कार्रवाई के लिए यात्री स्वयं उत्तरदायी होंगे.