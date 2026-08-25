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आगरा में स्वाइन फ्लू का हाई अलर्ट; ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग, मंगाई गईं टेमीफ्लू टैबलेट

आगरा : दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है. विभाग ने ताजमहल और फतेहपुर सीकरी आने वाले संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही स्वाइन फ्लू को लेकर टेमीफ्लू टेबलेट मंगाई गई है.

सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. आगरा में जांच के साथ ही बेहतर उपचार की व्यवस्था है. जिले में रैपिड रेस्पांस बनाई गई है. उन्होंने बताया कि आगरा में अभी स्वाइन फ्लू का एक भी मरीज नहीं मिला है. इसको लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है. यह सामान्य इन्फ्लुएंजा है. जिसका उपचार है.

"टेमीफ्लू की 2000 टैबलेट की भेजी गई डिमांड" : उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के उपचार में टेमीफ्लू के 222 सिरप मौजूद हैं. इसके साथ ही टेमीफ्लू की 2000 टैबलेट की डिमांड शासन को भेजी गई है, जो एक-दो दिन में आगरा आ जाएंगी. इसके साथ ही आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में स्वाइन फ्लू की जांच की बेहतर सुविधा है. इसके साथ ही एसएनएमसी में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार है.





"संदिग्ध मरीजों की होगी स्क्रीनिंग" : उन्होंने बताया कि आगरा में हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक ताजहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी आते हैं, ऐसे में ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर बनी डिस्पेंसरी के स्टाफ को अलर्ट किया गया है. वहां पर संदिग्ध मरीज मिलने पर तत्काल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं. जिससे स्वाइन फ्लू का संक्रमण समय रहते पता चल जाए.