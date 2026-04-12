सदर अस्पताल में हृदय रोग से पीड़ित 305 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग, 101 बच्चों को सर्जरी की जरूरत
रांची के सदर हॉस्पिटल में हृदय रोग से पीड़ित 305 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 101 बच्चों को ऑपरेशन की जरूरत है.
Published : April 12, 2026 at 12:28 PM IST
रांची: जिले के सदर हॉस्पिटल में हुए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप में राज्य भर से जन्मजात दिल की बीमारी वाले 305 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई. यह स्क्रीनिंग गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत की गई. इनमें से 101 बच्चों की पहचान ऐसे बच्चों के तौर पर हुई जिन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि के सयुंक्त तत्वावधान में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) से पीड़ित बच्चों की पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सदर अस्पताल रांची में किया गया. जिसका रविवार को समापन हो गया. शिविर की स्क्रीनिंग के बाद जिन 101 बच्चों में ऑपेरशन जरूरी बताया गया है, उनका ऑपरेशन अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि में निःशुल्क किया जाएगा.
कुल 305 बच्चों की हुई मेडिकल स्क्रीनिंग
पहले दिन कुल 170 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 146 का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ. इन 146 में से 59 को सर्जरी की सलाह दी गई. रविवार 159 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 42 बच्चों का ऑपेरशन जरूरी बताया गया. अब इन सभी 101 बच्चों को अमृता हॉस्पिटल कोच्चि भेजा जाएगा. जहां उनकी पूरी तरह निःशुल्क हृदय रोग से संबंधित सर्जरी की जाएगी.
सदर अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का समापन
गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल रांची में आयोजित बच्चों में जन्मजात हृदय रोग स्क्रीनिंग के दो दिवसीय कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया. समापन कार्यक्रम में रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि अमृता हॉस्पिटल के सहयोग से एक साथ 300 से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें 101 बच्चों को ऑपेरशन के लिए अमृता हॉस्पिटल भेजा जाएगा.
सभी चिकित्सकों को धन्यवाद दिया गया
सिविल सर्जन रांची डॉ. प्रभात कुमार के द्वारा इस स्वास्थ्य शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के सभी चिकित्सकों को धन्यवाद दिया गया. कार्यक्रम में राज्य स्तर से राज्य नोडल पदाधिकारी (RBSK) डॉ. विजय किशोर रजक समेत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के परामर्शी मुकेश कुमार मौजूद रहे.
अमृता हॉस्पिटल के चिकित्सकों डॉ. आर कृष्ण कुमार, HOD, पीडिआट्रिक कार्डियोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल कोच्चि, डॉ. ब्रजेश पीके, Heart Surgeon, डॉ. निशांत, डॉ. अमित कुमार पाण्डेय, अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग एवं आवश्यक जांच की गई.
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