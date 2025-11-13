ETV Bharat / state

वर्ल्ड डायबेट्स डे 2025: स्क्रीन टाइम दे रहा है डायबिटीज को दावत, प्रदूषण से भी बढ़ रहा इंसुलिन रेजिस्टेंस

बढ़ते मधुमेह के मामले अब केवल बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि कम उम्र के लोगों को भी चपेट में ले रहे हैं. जानें विस्तार से..

विश्व मधुमेह दिवस 2025
विश्व मधुमेह दिवस 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025

नई दिल्ली: दुनियाभर में वर्ष दर वर्ष मधुमेह के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसके प्रति बचाव और उससे होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबेट्स डे के रूप में मनाया जाता है. भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या करोड़ों में है. डिजिटलीकरण की वजह से बढ़ता स्क्रीन टाइम का भी सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और अब यह डायबिटीज जैसी बीमारी के खतरे को भी बढ़ा रहा है.

डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों, युवाओं से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक का मोबाइल क्रांति के बाद स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ा है. रील देखने, गेम खेलने के साथ मनोरंजन के सभी साधन मोबाइल पर उपलब्ध हैं, इसलिए उसका उपयोग तेजी से बढ़ा है. औसतन तीन से चार घंटे हम ऐसे ही बिता रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है और मोटापा बढ़ता है. इसकी वजह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा अधिक हो जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि अब डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि युवाओं और महिलाओं में भी तेजी से फैल रही है.

ऐसे इंसुलिन की क्षमता होती है कमजोर: वरिष्ठ डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत डायबिटीज के मामले लाइफस्टाइल से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी और असंतुलित आहार इंसुलिन की क्षमता को कमजोर करते हैं. अब यह असर बच्चों में भी दिख रहा है, जिनमें तीन से चार घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम होने पर मोटापा और इंसुलिन रेसिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है. रोज ओपीडी में आने वाले लगभग 40% मरीज डायबिटिक हैं, जिनकी उम्र ज़्यादातर 40 से 60 वर्ष के बीच है. यंग एडल्ट (युवा वर्ग) लगभग 5 से 7% हैं. वहीं बच्चों की संख्या लगभग एक प्रतिशत है.

डॉ. संजय गुप्ता, सीनियर डायबेटोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के आंकड़े: इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में भारत में (20-79 आयु वर्ग) के लगभग 9 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे, जबकि 2000 में यह आंकड़ा लगभग तीन करोड़ था. 2050 तक अनुमान है कि लगभग 16 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज की जद में आ जाएंगे. भारत में लगभग 13.6 करोड़ लोगों को प्रीडायबिटीज है और यह दर बढ़ रही है. अध्ययन के अनुसार, देश में लगभग 15.3% आबादी को प्रीडायबिटीज है. आईसीएमआर के एक विश्लेषण के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44 % की वृद्धि हुई है, जिससे प्रीडायबिटीज के मामले भी बढ़ रहे हैं.

नियमित जांच है जरूरी: डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि भारत में अब 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में भी टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में एडोलसेंट लड़कों में प्रीडायबिटीज/डायबिटीज का प्रतिशत 12.3% और लड़कियों में 8.4% था. भारतीय शरीर में अंदरूनी चर्बी (विसरल फैट) जमा होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए कई लोग पतले दिखते हुए भी डायबिटीज के बुरे असर की चपेट में या जाते हैं. डायबिटीज अक्सर बिना लक्षणों के शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है.

प्रदूषण से भी बढ़ रहे डायबिटीज के मामले: राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने बताया, लंबे समय तक प्रदूषण के असर की वजह से डायबिटीज का खतरा लगभग 22 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. दिल्ली-एनसीआर में वायु-प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा है और यह डायबिटीज के लिए एक महत्त्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है. एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ एक महीने तक उच्च पीएम 2.5 के संपर्क में रहने से भी ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है और एक साल या उससे अधिक एक्सपोजर से डायबिटीज का जोखिम और बढ़ जाता है.

कोविड के दौरान स्थिति हुई थी गंभीर: उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म तत्व शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिससे इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं कर पाता. कोविड के दौरान यह स्थिति और गंभीर हुई, क्योंकि संक्रमण के बाद नए डायबिटीज मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई. लाइफस्टाइल में गिरावट, बढ़ते वजन की समस्या, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहना और शारीरिक गतिविधि में कमी अब युवाओं को भी डायबिटीज की ओर धकेल रही है.

महिलाओं में बढ़े प्रेग्नेंसी डायबिटीज के मामले: महिलाओं में भी प्रेग्नेंसी डायबिटीज के मामले लगभग 15 से 16% हैं. महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर बढ़ने से गर्भपात, हाई-बीपी और सी-सेक्शन जैसी मुश्किलें बढ़ जाती हैं. ऐसे बच्चों में आगे चलकर मोटापा, पीसीओएस और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा ज़्यादा रहता है. डायबिटीज को रोका जा सकता है और शुरुआती अवस्था में इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है. डायबिटीज से बचाव स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जरूरी है, जिसमें संतुलित आहार महत्वपूर्ण है, चीनी, मिठाई और जंक फूड कम करें, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फाइबर युक्त भोजन करें. नियमित व्यायाम करें. साथ ही हर रोज 30–45 मिनट पैदल चलें या योग करें, लंबे समय तक बैठे न रहें, वजन नियंत्रित रखें, पेट की चर्बी घटाएं, बीएमआई नियंत्रित रखें, कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें, ध्यान, प्राणायाम या संगीत से मन शांत रखें, धूम्रपान व शराब से दूर रहें, नियमित ब्लड शुगर व अन्य स्वास्थ्य जांच कराएं.

विश्व मधुमेह दिवस 2025
