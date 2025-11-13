ETV Bharat / state

वर्ल्ड डायबेट्स डे 2025: स्क्रीन टाइम दे रहा है डायबिटीज को दावत, प्रदूषण से भी बढ़ रहा इंसुलिन रेजिस्टेंस

नई दिल्ली: दुनियाभर में वर्ष दर वर्ष मधुमेह के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसके प्रति बचाव और उससे होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबेट्स डे के रूप में मनाया जाता है. भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या करोड़ों में है. डिजिटलीकरण की वजह से बढ़ता स्क्रीन टाइम का भी सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और अब यह डायबिटीज जैसी बीमारी के खतरे को भी बढ़ा रहा है.

डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों, युवाओं से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक का मोबाइल क्रांति के बाद स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ा है. रील देखने, गेम खेलने के साथ मनोरंजन के सभी साधन मोबाइल पर उपलब्ध हैं, इसलिए उसका उपयोग तेजी से बढ़ा है. औसतन तीन से चार घंटे हम ऐसे ही बिता रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है और मोटापा बढ़ता है. इसकी वजह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा अधिक हो जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि अब डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि युवाओं और महिलाओं में भी तेजी से फैल रही है.

ऐसे इंसुलिन की क्षमता होती है कमजोर: वरिष्ठ डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत डायबिटीज के मामले लाइफस्टाइल से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी और असंतुलित आहार इंसुलिन की क्षमता को कमजोर करते हैं. अब यह असर बच्चों में भी दिख रहा है, जिनमें तीन से चार घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम होने पर मोटापा और इंसुलिन रेसिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है. रोज ओपीडी में आने वाले लगभग 40% मरीज डायबिटिक हैं, जिनकी उम्र ज़्यादातर 40 से 60 वर्ष के बीच है. यंग एडल्ट (युवा वर्ग) लगभग 5 से 7% हैं. वहीं बच्चों की संख्या लगभग एक प्रतिशत है.

डॉ. संजय गुप्ता, सीनियर डायबेटोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के आंकड़े: इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में भारत में (20-79 आयु वर्ग) के लगभग 9 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे, जबकि 2000 में यह आंकड़ा लगभग तीन करोड़ था. 2050 तक अनुमान है कि लगभग 16 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज की जद में आ जाएंगे. भारत में लगभग 13.6 करोड़ लोगों को प्रीडायबिटीज है और यह दर बढ़ रही है. अध्ययन के अनुसार, देश में लगभग 15.3% आबादी को प्रीडायबिटीज है. आईसीएमआर के एक विश्लेषण के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44 % की वृद्धि हुई है, जिससे प्रीडायबिटीज के मामले भी बढ़ रहे हैं.

नियमित जांच है जरूरी: डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि भारत में अब 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में भी टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में एडोलसेंट लड़कों में प्रीडायबिटीज/डायबिटीज का प्रतिशत 12.3% और लड़कियों में 8.4% था. भारतीय शरीर में अंदरूनी चर्बी (विसरल फैट) जमा होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए कई लोग पतले दिखते हुए भी डायबिटीज के बुरे असर की चपेट में या जाते हैं. डायबिटीज अक्सर बिना लक्षणों के शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है.