ETV Bharat / state

वाहन स्क्रैपिंग में यूपी देश में नंबर वन, अब तक 94,094 वाहनों की स्क्रैपिंग

लखनऊ: वाहन स्क्रैपिंग में यूपी देश का नंबर एक राज्य बन गया है. भारत सरकार के सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के डैशबोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिंसबर 2025 तक लगभग 94,094 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं जो देश में स्क्रैप वाहनों की कुल संख्या का लगभग 42 प्रतिशत है. इस मामले में यूपी के बाद हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का नंबर आता है.

यूपी में सबसे ज्यादा आरवीएसएफ केंद्रः डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में लगभग 3.94 लाख वाहन स्क्रैप हो चुके हैं. जिनमें 1.65 लाख सरकारी और 2.29 लाख निजी/व्यावसायिक वाहन हैं. देश में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसेलिटी (आरवीएसएफ) केंद्रों के मामले में भी यूपी सबसे आगे है. उत्तर प्रदेश में अब तक 84 आरवीएसएफ केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनमें से 45 केंद्रों का सफल संचालन किया जा रहा है. इनमें वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से नष्ट करने से न सिर्फ सड़कों पर प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है. आरवीएसएफ केंद्रों की संख्या के मामले में हरियाणा दूसरे स्थान पर है. इसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान है.



पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावाः केंद्र सरकार की पुराने और अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से स्क्रैप करने की नीति वर्तमान में देश के 21 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, लेकिन इस मामले में यूपी की सक्रियता सबसे ज्यादा है. परिवहन विभाग स्क्रैपिंग का संचालन और निगरानी सीधे तौर पर करता है. परिवहन विभाग की ये पॉलिसी पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है.