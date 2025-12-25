रुड़की में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू

रुड़की में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू
रुड़की में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई.
रुड़की: हरिद्वार जिले में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई, आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूने लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव निवासी शमशाद पुत्र सगीर का गांव में ही सोनू ट्रेडर्स नाम से कबाड़ का गोदाम है. बीती देर रात कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी, वहीं गोदाम में लगी आग को बढ़ता देख आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए, वहीं आग की ऊंची लपटों और धुएं से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. इसी बीच आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, सूचना मिलते ही बिना देरी किए फायर यूनिट की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद टीम द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन कबाड़ में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के चलते आग लगातार फैलती रही.
गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने की वजह गोदाम के पास से गुजर रही विद्युत लाइन में शॉट सर्किट माना जा रहा है, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.
अतर सिंह राणा, फायरमैन,दमकल विभाग
वहीं आग की भयावहता से स्थानीय लोग दहशत में आ गए, आसपास के इलाके को एहतियातन अलर्ट किया गया, जिसके चलते हालात चुनौतीपूर्ण बने रहे, हालांकि दमकल कर्मियों की टीम को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. जिसके बाद टीम द्वारा बमुश्किल आग पर काबू पा कर आग को फैलने से भी रोका गया, इसी के साथ घटनास्थल के आसपास स्थित आवासीय भवनों को भी जलने से बचाया गया. वहीं घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड धूएं भरे वातावरण के मध्य दमकल कर्मियों ने सतर्कता से काम लिया. वहीं आग लगने की वजह गोदाम के पास से जा रही विद्युत लाइन वायरों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी से लगी होना बताया गया. बताया गया है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया.
