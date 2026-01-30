ETV Bharat / state

कबाड़ चोर गैंग ने रेलवे को पहुंचाया लाखों का नुकसान, गेवरा पेंड्रा प्रोजेक्ट के कीमती सामान पार, काम पूरा होने में हो सकती है देरी

कोरबा में कबाड़ चोर गैंग ने फिर से बड़ी चोरी को अंजाम दिया है.इस बार रेलवे के लाखों के सामान चोरी किए गए हैं.

Scrap thieves Terror
कबाड़ चोर गैंग ने रेलवे को पहुंचाया लाखों का नुकसान, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 4:04 PM IST

5 Min Read
कोरबा : कोरबा में कुछ दिनों पहले नहर के ऊपर से पुल चोरी होने की खबर आई थी.इस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था.पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया था. अब कबाड़ चोरों ने दुस्साहसिक कदम उठाते हुए रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया है. एक संगठित गिरोह ने कोरबा जिले से पेंड्रा को जोड़ने वाले रेलवे के महत्वाकांक्षी परियोजना गेवरा रोड-पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाया है.

रेल लाइन को काटने की कोशिश

चोरों ने रेल लाइन को काटने का प्रयास किया है. चोरों ने रेल ट्रैक से लोहे की पटरी, सस्पेंशन जॉइंट और टर्न आउट ज्वाइंट सहित कुछ महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की चोरी की है.यह चोरी भी पुल चोरी करने वाले तरीके से मिलती जुलती चोरी है. इसे भी गैस कटर के माध्यम से काटकर चुराया गया है. पिछले करीब 2 सालों के दौरान इस परियोजना से लगभग 2 करोड़ रुपए के सामान की चोरी हो चुकी है. जिसका सबसे दु:खद पहलू यह है कि इस चोरी के बाद इस प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी होगी. पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा. पहले ही यह प्रोजेक्ट अपने टारगेट शेड्यूल से पीछे चल रहा है.

जेसीबी को चोरों ने पहुंचाया नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रोजेक्ट में हो सकती है देरी

नई वारदात के सामने आने के बाद से रेल लाइन बिछाने का काम काफी धीमा हो गया है. ठेका कंपनी शिवाकृति इंटरनेशनल चोरी से बेहद परेशान है. ठेका कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कोरबा जिले के कटघोरा और बांकीमोंगरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.मैनेजर ने पुलिस ने चोरी किए गए सामान को बरामद करने की गुहार की है. जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है. चोरों ने निर्माणाधीन साइट पर कंपनी के जेसीबी को भी नुकसान पहुंचाया है.

जेसीबी को चोरों ने पहुंचाया नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बांकीमोंगरा और कटघोरा थाने में दी शिकायत

ठेका कंपनी शिवाकृति इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट मैनेजर एस कुमार ने बताया कि गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल लाइन परियोजना का काम फिलहाल कोरबा जिले में कर रहे हैं. लगातार होने वाली चोरियों से हम बेहद परेशान हैं. ऐसे में यह प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा.

कबाड़ चोर गैंग ने रेलवे को पहुंचाया लाखों का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस प्रशासन के साथ ही आम लोगों से भी अपील है कि यह जनता का काम है. जनता के लिए ही किया जा रहा है. इस तरह की परिस्थितियों में हमारी सहायता करें. फिलहाल जो सामान चोरी हुए हैं, उसकी कीमत काफी अधिक है. इसका रेल के प्रोजेक्ट पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा- एस कुमार,प्रोजेक्ट मैनेजर

शिकायत मिली है, चोरों की तलाश जारी

पुलिस की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि कबाड़ चोरी जैसे संगठित अपराध पर नकेल कस दी गई है. फिर भी आए दिन चोरों के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह से विफल साबित हो हुई है. पुलिस के रात्रि गश्ती और सक्रियता पर भी यह बड़ा प्रश्न चिन्ह हैं. इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले का कहना है कि गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल परियोजना से चोरी की शिकायत मिली है.

रेल लाइन बिछाये जाने के दौरान सामानों की चोरी की गई है. कंपनी की ओर से शिकायत मिली है, एसडीओपी कटघोरा को जांच करने के लिए कहा गया है. कंपनी के कर्मचारियों का भी बयान लिया जा रहा है. ठोस कार्रवाई की जाएगी - लखन पटले, एएसपी

ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के तहत कोरबा में निर्माण


ठेका कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के तहत गेवरा रोड पेंड्रा रोड का निर्माण कोरबा में किया जा रहा है. जिसके तहत कोरबा के गेवरा रोड स्टेशन से कटघोरा और वनांचल क्षेत्र के रास्ते पेंड्रा तक की रेल लाइन बिछाई जानी है. वर्तमान में रेल लाइन बिछाने का कार्य बांकीमोंगरा क्षेत्र के सुराकछार के आसपास किया जा रहा है. कटघोरा क्षेत्र में भी पटरी बिछाई जा रही है. लेकिन पिछले 2 साल से यहां लगातार चोरियां हो रही हैं.

लाखों के सामान की चोरी का अनुमान

25, 26 जनवरी के दरमियान भी चोरों के गिरोह ने बांकीमोंगरा क्षेत्र से चोरी की घटना को अंजाम दिया है. स्विच सस्पेंशन जॉइंट को काट कर ले गए हैं. जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए है. इस ज्वाइंट का इस्तेमाल रेल लाइंस के लिए अलग-अलग स्थान पर किया जाता है. यह काफी महंगा उपकरण है,जिस पर सीधे रेल सुरक्षा विभाग निगरानी रखती है. अज्ञात चोर गिरोह ने 16 इंच टर्न आउट नाम का स्पेयर पार्ट भी पार कर दिया है. जिसका इस्तेमाल रेल के वाहनों को में होता है. स्लीपर और नट बोल्ट की भी चोरी हुई है.

दमन दीव में स्पेयर पार्ट्स का होता है निर्माण

रेलवे एक केंद्रीय संस्था है और इसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण भी देश में हर स्थान पर नहीं होता. बांकीमोंगरा से जिन सामानों की चोरी हुई है,उन सामानों का निर्माण रेलवे की संस्था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में दमन दीव में किया जाता है. इस दौरान सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता है और काफी सुरक्षित तरीके से इन महंगे स्पेयर पार्ट्स को रेल परियोजना तक पहुंचाया जाता है. जहां इनकी जरूरत पड़ती है. जहां रेल लाइन बिछाई जानी है, वहां इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की जाती है.



